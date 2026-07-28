Um motociclista de 45 anos morreu na madrugada desta terça-feira (28) após perder o controle da motocicleta e colidir contra um poste de iluminação. A vítima não resistiu aos ferimentos e morreu ainda no local. As circunstâncias do acidente serão apuradas pelas autoridades.

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O acidente aconteceu por volta das 0h30, na SC-401, em Florianópolis. De acordo com a Polícia Militar Rodoviária, o homem conduzia uma motocicleta Honda Bros quando perdeu o controle da direção.