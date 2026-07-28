Um motociclista de 45 anos morreu na madrugada desta terça-feira (28) após perder o controle da motocicleta e colidir contra um poste de iluminação. A vítima não resistiu aos ferimentos e morreu ainda no local. As circunstâncias do acidente serão apuradas pelas autoridades.
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O acidente aconteceu por volta das 0h30, na SC-401, em Florianópolis. De acordo com a Polícia Militar Rodoviária, o homem conduzia uma motocicleta Honda Bros quando perdeu o controle da direção.
Após sair da trajetória, a moto atingiu o muro central de concreto da rodovia e, em seguida, bateu contra um poste de iluminação pública. Com a violência da colisão, o veículo foi arremessado e parou a uma distância considerável do ponto de impacto.
Quando as equipes de resgate chegaram ao local, o motociclista já estava caído sobre a pista e sem sinais vitais. Segundo a PMRv, a vítima sofreu um grave ferimento na região do pescoço, que atingiu a artéria carótida. A identidade do homem ainda não havia sido divulgada.
Durante o atendimento da ocorrência, os policiais localizaram uma pochete contendo R$ 289,60 em dinheiro e um telefone celular. Os objetos foram recolhidos e permaneceram sob responsabilidade da Polícia Civil, que dará continuidade aos procedimentos legais.
A Polícia Militar Rodoviária informou que não foram encontrados indícios de participação de outro veículo no acidente. Conforme a avaliação realizada no local, a iluminação pública funcionava normalmente e a rodovia apresentava boas condições de tráfego, com sinalização horizontal e vertical adequada.