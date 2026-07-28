Uma cadela da raça American Bully foi morta a tiros após atacar uma criança de 10 anos dentro de um condomínio. O disparo foi efetuado pelo pai do menino, que possui registro de CAC (Colecionador, Atirador e Caçador ). O caso é investigado pela polícia, que apreendeu a arma utilizada e abriu procedimentos para apurar as circunstâncias da ocorrência.

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O episódio aconteceu na noite de sexta-feira (24), em um condomínio de Vicente Pires, no Distrito Federal. Imagens de câmeras de segurança registraram o momento em que o animal escapa da guia do tutor e corre em direção ao menino.