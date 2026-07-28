Um homem de 42 anos foi preso na manhã de segunda-feira (27) após se apresentar voluntariamente às autoridades para cumprir um mandado de prisão que estava em aberto contra ele. A ordem judicial foi confirmada durante consulta aos sistemas oficiais, e o suspeito foi encaminhado ao sistema prisional para iniciar o cumprimento da pena.

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O caso ocorreu no Centro de Remanejamento do Sistema Prisional, no bairro Santos Dumont, em Governador Valadares, no Vale do Rio Doce. De acordo com a Polícia Militar de Minas Gerais, policiais penais acionaram a corporação depois que o homem compareceu à unidade informando que era alvo de um mandado de prisão.