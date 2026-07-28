Um homem de 42 anos foi preso na manhã de segunda-feira (27) após se apresentar voluntariamente às autoridades para cumprir um mandado de prisão que estava em aberto contra ele. A ordem judicial foi confirmada durante consulta aos sistemas oficiais, e o suspeito foi encaminhado ao sistema prisional para iniciar o cumprimento da pena.
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O caso ocorreu no Centro de Remanejamento do Sistema Prisional, no bairro Santos Dumont, em Governador Valadares, no Vale do Rio Doce. De acordo com a Polícia Militar de Minas Gerais, policiais penais acionaram a corporação depois que o homem compareceu à unidade informando que era alvo de um mandado de prisão.
Os militares realizaram a verificação e confirmaram a existência da ordem judicial, expedida pela Vara de Execuções Criminais da Comarca de Governador Valadares. O mandado tem validade até o dia 24 de julho de 2038.
Segundo a PM, a condenação é resultado de crimes previstos no Estatuto do Desarmamento e também por lesão corporal. As penas somadas chegam a cinco anos, nove meses e quatro dias de reclusão.
Após a confirmação do mandado, o homem foi levado à Delegacia de Polícia Civil para o registro da ocorrência e demais procedimentos legais. Em seguida, ele foi encaminhado ao sistema prisional, onde permanecerá para cumprir a pena determinada pela Justiça.