Uma mulher de 33 anos foi presa suspeita de encomendar o assassinato do próprio marido após a Polícia Civil reunir indícios que apontam sua participação no crime. A investigação, que inicialmente tratava o caso como latrocínio (roubo seguido de morte), mudou de direção após a identificação do veículo utilizado na ação e do motorista que transportou o atirador. A vítima, de 48 anos, chegou a pedir socorro à esposa momentos depois de ser baleada.
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O crime aconteceu na noite de segunda-feira (27), em Taboão da Serra, na Grande São Paulo. Câmeras de segurança registraram o momento em que Alexandre Batista de Souza chega de caminhão à residência, seguido por um carro vermelho. Pouco depois, o veículo da vítima para com o pisca-alerta ligado e, em seguida, são ouvidos diversos disparos.
Mesmo ferido, Alexandre ainda conseguiu pedir ajuda. Nas imagens, ele afirma: “Me matou, Rose”, antes de dizer que estava morrendo. A esposa aparece gritando que o marido havia sido baleado. Para os investigadores, a reação pode ter sido uma tentativa de afastar suspeitas sobre seu envolvimento no homicídio.
No início da apuração, a polícia trabalhava com a hipótese de latrocínio. No entanto, a identificação do automóvel usado pelos criminosos levou os agentes ao proprietário do veículo, que afirmou ter recebido R$ 500 para levar o atirador até o local onde o crime seria cometido.
Segundo o depoimento, o motorista também indicou aos policiais o endereço onde o suspeito dos disparos estaria escondido. Apesar das buscas, ele ainda não havia sido localizado até a última atualização da investigação.
De acordo com a Polícia Civil, a principal suspeita é que Roselane Gomes da Silva tenha planejado a morte do marido após descobrir uma suposta traição. A delegada responsável pelo caso afirmou que os elementos reunidos durante a investigação sustentam essa linha de apuração.
Roselane foi presa em flagrante por suspeita de participação no homicídio e prestou depoimento na manhã de terça-feira (28). O motorista que confessou ter transportado o atirador também foi preso. Já o homem apontado como autor dos disparos segue sendo procurado pelas autoridades.