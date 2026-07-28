Uma mulher de 33 anos foi presa suspeita de encomendar o assassinato do próprio marido após a Polícia Civil reunir indícios que apontam sua participação no crime. A investigação, que inicialmente tratava o caso como latrocínio (roubo seguido de morte), mudou de direção após a identificação do veículo utilizado na ação e do motorista que transportou o atirador. A vítima, de 48 anos, chegou a pedir socorro à esposa momentos depois de ser baleada.

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O crime aconteceu na noite de segunda-feira (27), em Taboão da Serra, na Grande São Paulo. Câmeras de segurança registraram o momento em que Alexandre Batista de Souza chega de caminhão à residência, seguido por um carro vermelho. Pouco depois, o veículo da vítima para com o pisca-alerta ligado e, em seguida, são ouvidos diversos disparos.