As forças de segurança intensificaram as buscas por um homem suspeito de envolvimento em uma série de ataques contra mulheres em Jacareí, no Vale do Paraíba. Equipes das polícias Civil e Militar percorrem áreas de mata, estradas rurais, chácaras abandonadas e terrenos isolados na tentativa de localizar o investigado.
Segundo os relatos reunidos pela polícia, o suspeito é alto, magro, costuma andar descalço e utiliza um tecido semelhante a um cachecol enrolado na cabeça e no rosto. As vítimas também descreveram uma cicatriz no lado direito da face e uma tatuagem com a palavra “lazarento” abaixo de um dos olhos. As informações são da TV Record.
Essas características foram utilizadas na elaboração de um retrato falado, que passou a integrar o trabalho de identificação do homem. A tatuagem chamou especialmente a atenção dos investigadores e teria contribuído para o apelido pelo qual o suspeito ficou conhecido na região.
De acordo com a investigação, ao menos quatro mulheres teriam sido abordadas em situações semelhantes. Os ataques ocorreriam principalmente em locais de pouca movimentação e próximos a áreas de vegetação. A suspeita é de que o homem permaneça escondido na mata, observando a passagem das vítimas antes de agir.
Imagens de câmeras de segurança registraram uma das ocorrências. No vídeo, uma funcionária aparece deixando o trabalho e caminhando sozinha pela rua. Pouco depois, um homem surge entre caminhões estacionados e se aproxima da vítima. O momento exato do ataque não foi gravado, mas testemunhas afirmam que a mulher foi abordada segundos depois.
Ainda conforme os relatos, a vítima ficou abalada e precisou ser afastada do trabalho. Desde o episódio, ela estaria em estado de choque e sem condições de retomar normalmente a rotina.
Mulher relata que foi arrastada para o matagal
Outra vítima, identificada como Rosiane dos Santos Cruz, de 34 anos, contou que foi atacada quando saía de casa para levar um pagamento à irmã.
Segundo o depoimento, o suspeito estava escondido em uma área de vegetação e apareceu quando ela ficou sozinha. Rosiane afirmou que foi agarrada pelas roupas, derrubada e arrastada em direção a um bananal.
A mulher relatou ainda que teve as roupas rasgadas durante o ataque e percebeu que o homem carregava uma faca de grande porte presa à cintura. Temendo pela própria vida, ela reagiu, conseguiu acertar o agressor e começou a gritar por socorro.
Os pedidos de ajuda foram ouvidos por outra mulher, que entrou na área de mata e conseguiu retirar Rosiane do local. Antes de fugir, o suspeito ainda teria roubado parte do dinheiro que a vítima carregava.
Mesmo ferida e emocionalmente abalada, Rosiane conseguiu fornecer detalhes importantes sobre a aparência do homem. Ela descreveu o tecido enrolado no rosto e confirmou ter visto a tatuagem abaixo do olho.
Chácara abandonada pode ter sido usada como esconderijo
Durante as buscas, policiais entraram em uma chácara abandonada localizada nos fundos da casa de uma das vítimas. No interior de uma construção, foram encontrados cobertores, cordas, isqueiros e caixas de fósforo.
A suspeita dos investigadores é de que o espaço tenha sido utilizado como esconderijo. O material foi analisado pelas equipes responsáveis pelo caso e pode ajudar a reconstruir os deslocamentos do homem pela região.
A extensão das áreas de mata é apontada como uma das principais dificuldades da operação. A região possui trilhas, terrenos baldios, propriedades rurais e construções abandonadas que podem ser utilizadas como abrigo ou rota de fuga.
Moradores também passaram a colaborar com as buscas, indicando caminhos e pontos onde o suspeito teria sido visto. A cada nova denúncia, as equipes alteram os percursos e ampliam o cerco.
Buscas chegam a cidades vizinhas
Viaturas percorrem estradas e bairros próximos às áreas dos ataques, enquanto agentes entram em trechos de mata à procura de pistas. As buscas também foram ampliadas para municípios vizinhos, diante da possibilidade de o suspeito ter deixado Jacareí para escapar da operação policial.
A polícia apura ainda informações de que o homem teria admiração por Lázaro Barbosa, criminoso que ficou conhecido nacionalmente após permanecer cerca de 20 dias escondido em áreas de mata entre Goiás e o Distrito Federal, em 2021.
Lázaro era procurado por uma série de crimes violentos e mobilizou uma grande operação policial até ser localizado e morto após um confronto com as forças de segurança.
Em Jacareí, a orientação é para que moradores redobrem a atenção, principalmente em locais isolados e próximos a áreas de vegetação. Informações que possam ajudar na localização do suspeito devem ser repassadas imediatamente às autoridades.