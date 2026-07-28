As forças de segurança intensificaram as buscas por um homem suspeito de envolvimento em uma série de ataques contra mulheres em Jacareí, no Vale do Paraíba. Equipes das polícias Civil e Militar percorrem áreas de mata, estradas rurais, chácaras abandonadas e terrenos isolados na tentativa de localizar o investigado.

Segundo os relatos reunidos pela polícia, o suspeito é alto, magro, costuma andar descalço e utiliza um tecido semelhante a um cachecol enrolado na cabeça e no rosto. As vítimas também descreveram uma cicatriz no lado direito da face e uma tatuagem com a palavra “lazarento” abaixo de um dos olhos. As informações são da TV Record.

Essas características foram utilizadas na elaboração de um retrato falado, que passou a integrar o trabalho de identificação do homem. A tatuagem chamou especialmente a atenção dos investigadores e teria contribuído para o apelido pelo qual o suspeito ficou conhecido na região.