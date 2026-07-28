O Tribunal de Justiça desbloqueou os bens do espólio do ex-prefeito de Taubaté José Bernardo Ortiz, no processo do caso FDE (Fundação para o Desenvolvimento da Educação). Bernardo Ortiz, que morreu em setembro de 2024, era um dos réus na ação de improbidade administrativa ajuizada pelo Ministério Público em 2012, que também tem entre os denunciados Ortiz Junior (Republicanos), que é filho dele e também ex-prefeito de Taubaté e ex-deputado estadual - os bens de Ortiz Junior seguem bloqueados.

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O novo julgamento sobre o bloqueio dos bens, chamado de juízo de conformação, foi determinado pelo STJ (Supremo Tribunal de Justiça) em maio de 2025, atendendo a recurso que havia sido protocolado por Bernardo Ortiz ainda em 2023. O objetivo do juízo de conformação foi analisar se a decisão anterior do TJ, tomada pelo tribunal em 2012 e 2013, estava de acordo com a redação atual da Lei de Improbidade Administrativa, que sofreu uma série de alterações em 2021. Foi nessa nova análise que a 1ª Câmara de Direito Público do TJ determinou o desbloqueio.