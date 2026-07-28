CARLINA DE AZEVEDO CARVALHO VILAS BOAS
Idade:
77
Data de falecimento:
28/07/2026
Velório:
NAO INFORMADO
Sepultamento:
CEMIT.MUN. DE ANDRELANDIA/ ANDRELANDIA-MG- 29/07/2026 16:00
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsAppA
PAULO DA SILVA
Idade:
91
Data de falecimento:
28/07/2026
Velório:
URBAM SALA 6 - 28/07/2026 das 21:00 às 21:00
Sepultamento:
CEM. MUN. COLÔNIA PARAISO/SJC- 29/07/2026 14:00
JOSÉ OTACILIO DE OLIVEIRA
Idade:
59
Data de falecimento:
28/07/2026
Velório:
URBAM SALA 5 - 28/07/2026 das 17:00 às 10:00
Sepultamento:
CEM. MUN. COLÔNIA PARAISO/SJC- 29/07/2026 10:00
AMARILIS BRUSCO VENANCIO MIRANDA
Idade:
53
Data de falecimento:
27/07/2026
Velório:
PARQUE DAS FLORES
Sepultamento:
CREMATORIO PARQUE DAS FLORES/SJC- 28/07/2026 17:30
ROMILDA SOUSA GUERRA SILVA
Idade:
65
Data de falecimento:
27/07/2026
Velório:
DIRETO
Sepultamento:
CEM. MUN. Mª PEREGRINA/SANTANA/SJC - 28/07/2026 16:30
MARIA APARECIDA MELO DA CUNHA
Idade:
87
Data de falecimento:
28/07/2026
Velório:
VELÓRIO MUNICIPAL CENTRO
Sepultamento:
CEM. MUN. PE RODOLFO KOMOREK/SJC- 28/07/2026 16:30
EUDER JOSE FERREIRA
Idade:
63
Data de falecimento:
27/07/2026
Velório:
HORTO SÃO DIMAS
Sepultamento:
CEM. HORTO SÃO DIMAS/SJC- 28/07/2026 16:00
MARCIO DA SILVA PALMEIRA
Idade:
61
Data de falecimento:
27/07/2026
Velório:
URBAM SALA 6 - 28/07/2026 das 08:00 às 16:00
Sepultamento:
CEM. MEMORIAL BOM RETIRO-SJC- 28/07/2026 16:00
ANTONIA APARECIDA MAIA DE MIRANDA
Idade:
80
Data de falecimento:
27/07/2026
Velório:
PARQUE DAS FLORES
Sepultamento:
CREMATORIO PARQUE DAS FLORES SJC/SP- 28/07/2026 16:00
CELESTE DA CONCEICAO FERNANDES
Idade:
67
Data de falecimento:
28/07/2026
Velório:
OUTRAS CIDADES
Sepultamento:
CEM. MUN. JARDIM DA PAZ/JACAREI/SP- 28/07/2026 16:00
MARIA DAS GRAÇAS ROSA DA SILVA
Idade:
80
Data de falecimento:
28/07/2026
Velório:
PARQUE DAS FLORES
Sepultamento:
CEMITERIO PQ. DAS FLORES/SJCAMPOS SP - 28/07/2026 14:00
BENEDITO JAIME CORRÊA GOMES
Idade:
86
Data de falecimento:
27/07/2026
Velório:
PARQUE DAS FLORES
Sepultamento:
CEMITERIO PQ. DAS FLORES/SJCAMPOS SP - 28/07/2026 12:00
VICENTE VICENTE GARRIDO
Idade:
78
Data de falecimento:
25/07/2026
Velório:
VELÓRIO MUNICIPAL PARAISO
Sepultamento:
CEM. MUN. COLÔNIA PARAISO/SJC- 28/07/2026 11:30
EDINALDO JOAO DA SILVA
Idade:
67
Data de falecimento:
27/07/2026
Velório:
VELÓRIO MUNICIPAL PARAISO
Sepultamento:
CEM. MUN. COLÔNIA PARAISO/SJC- 28/07/2026 10:30
ARNO EDGAR SCHWAGER
Idade:
77
Data de falecimento:
27/07/2026
Velório:
DIRETO
Sepultamento:
CEM. MUN. COLÔNIA PARAISO/SJC- 28/07/2026 10:30
RICARDO FELIPPE DOS SANTOS
Idade:
49
Data de falecimento:
27/07/2026
Velório:
VELÓRIO MUNICIPAL PARAISO
Sepultamento:
CEM. MUN. COLÔNIA PARAISO/SJC- 28/07/2026 10:00
JOAO BOSCO DE OLIVEIRA MACHADO
Idade:
75
Data de falecimento:
27/07/2026
Velório:
URBAM SALA 5 - 27/07/2026 das 15:00 às 09:00
Sepultamento:
CEM. MUN. PE RODOLFO KOMOREK/SJC- 28/07/2026 09:00