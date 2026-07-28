A Prefeitura de Taubaté pretende fazer alterações na legislação municipal sobre a OODC (Outorga Onerosa do Direito de Construir) e a OOAU (Outorga Onerosa de Alteração de Uso) - esses dois instrumentos foram regulamentados no município em 2019 e servem para controlar o crescimento da cidade, além de financiar melhorias urbanas.

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Uma das medidas propostas pela Prefeitura é extinguir a OOAU, que é o instrumento aplicado em processos de parcelamento do solo e de conversão de áreas rurais para urbanas mediante pagamento de contrapartida financeira. "A revisão considera que a implantação da infraestrutura urbana necessária já constitui obrigação legal do empreendedor e que, nas áreas de expansão urbana, a possibilidade de novos parcelamentos já está prevista no planejamento municipal. Dessa forma, a medida elimina uma cobrança adicional que acabava onerando os empreendimentos", alegou a administração municipal.