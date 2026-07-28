A chegada de uma frente fria deve provocar mudanças bruscas no tempo no Vale do Paraíba, Litoral Norte e Serra da Mantiqueira entre esta quarta-feira (29) e quinta-feira (30). De acordo com a Defesa Civil do Estado de São Paulo, as rajadas de vento podem superar os 70 km/h, acompanhadas de chuva moderada a forte, descargas elétricas e condições que aumentam o risco de ocorrências em diversas cidades da região.
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Diante da previsão, a Defesa Civil vai ativar o Gabinete de Crise para monitorar os impactos do mau tempo e agilizar o atendimento às ocorrências. Equipes estaduais, municípios, concessionárias de energia e demais órgãos de emergência permanecerão em estado de prontidão durante o período de maior risco.
O alerta vale para todo o estado, mas as regiões do interior, incluindo o Vale do Paraíba e a Serra da Mantiqueira, podem registrar as rajadas mais intensas, principalmente durante a passagem da frente fria e em áreas com formação de tempestades.
Vale e Serra exigem atenção
A preocupação é maior em cidades com grande quantidade de áreas arborizadas, trechos de serra e rodovias que cruzam regiões montanhosas. Além dos ventos fortes, há previsão de chuva intensa e raios, aumentando o risco de acidentes e danos à infraestrutura.
Entre os municípios que devem permanecer em atenção estão São José dos Campos, Jacareí, Caçapava, Taubaté, Tremembé, Pindamonhangaba, Aparecida, Guaratinguetá, Lorena, Cachoeira Paulista, Cruzeiro, Lavrinhas e Queluz.
Na Serra da Mantiqueira, o alerta também abrange Campos do Jordão, Santo Antônio do Pinhal, São Bento do Sapucaí e cidades vizinhas.
Segundo a Defesa Civil, a intensidade dos ventos pode variar entre os municípios. Enquanto algumas cidades poderão registrar apenas aumento da nebulosidade, outras poderão enfrentar tempestades acompanhadas de rajadas superiores a 70 km/h.
Ventos fortes aumentam risco de acidentes
Rajadas dessa intensidade podem provocar uma série de transtornos, principalmente em áreas urbanas e rodovias. Entre os principais riscos estão: queda de árvores e galhos; destelhamentos, danos em coberturas e estruturas metálicas, queda de postes e rompimento da rede elétrica, interrupção no fornecimento de energia, bloqueios em ruas e estradas, redução da visibilidade durante temporais e acidentes provocados por objetos carregados pelo vento.
A orientação é nunca tocar em fios caídos e manter distância até a chegada da concessionária de energia ou do Corpo de Bombeiros.
Como proteger a casa durante a frente fria
A Defesa Civil recomenda retirar ou prender objetos que estejam em quintais, sacadas e varandas, como vasos, cadeiras, ferramentas, brinquedos e materiais de construção, evitando que sejam arremessados pelo vento.
Também é importante verificar telhas, calhas, toldos e outras estruturas mais vulneráveis antes da chegada da chuva. Reparos não devem ser realizados durante o temporal.
Em apartamentos, a recomendação é manter portas e janelas fechadas e evitar permanecer próximo de vidros quando houver ventos fortes, chuva intensa ou possibilidade de granizo.
Moradores que vivem próximos a árvores de grande porte devem evitar permanecer em áreas externas e não estacionar veículos sob árvores, postes ou estruturas frágeis.
Cuidados durante tempestades com raios
Durante as tempestades, o mais seguro é procurar abrigo em construções fechadas ou dentro de veículos com os vidros fechados.
A Defesa Civil orienta que a população evite permanecer em campos abertos, piscinas, rios, lagos e locais elevados enquanto houver incidência de raios.
Dentro de casa, é recomendado manter distância de janelas e equipamentos ligados à rede elétrica. Sempre que possível, aparelhos podem ser desligados da tomada antes da chegada da tempestade.
Motoristas devem redobrar a atenção nas rodovias
Condutores que trafegam pela Via Dutra, Rodovia dos Tamoios, Oswaldo Cruz, Floriano Rodrigues Pinheiro e demais estradas da região devem reduzir a velocidade e aumentar a distância em relação ao veículo da frente durante os períodos de chuva e vento.
Nas rodovias de serra, existe maior risco de queda de árvores, galhos, pedras e outros objetos sobre a pista, além da redução da visibilidade.
Motociclistas devem ter atenção especial às rajadas laterais. Caso o vento fique muito intenso, a recomendação é interromper a viagem e aguardar em um local seguro até que as condições melhorem.
Se houver obstáculos sobre a pista, o motorista deve parar em local seguro, ligar o pisca-alerta e comunicar imediatamente a concessionária responsável ou a Polícia Rodoviária.
Gabinete de Crise ficará mobilizado
O Gabinete de Crise da Defesa Civil reúne representantes do Sistema Estadual de Proteção e Defesa Civil, concessionárias de energia, empresas de abastecimento de água e órgãos responsáveis pelo atendimento de emergências.
A estrutura funcionará de forma presencial durante quarta e quinta-feira para acompanhar a evolução da frente fria, monitorar interrupções em serviços essenciais e prestar apoio aos municípios afetados.
O Centro de Gerenciamento de Emergências continuará acompanhando as condições meteorológicas e poderá emitir novos alertas conforme a evolução do sistema.
Como pedir ajuda
Em situações de emergência, a Defesa Civil pode ser acionada pelo telefone 199. Já o Corpo de Bombeiros atende pelo número 193.
Em casos de queda de árvores, destelhamentos, risco estrutural ou fios rompidos, a recomendação é manter distância da área afetada, evitar qualquer contato com a rede elétrica e aguardar a chegada das equipes especializadas.