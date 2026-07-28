A chegada de uma frente fria deve provocar mudanças bruscas no tempo no Vale do Paraíba, Litoral Norte e Serra da Mantiqueira entre esta quarta-feira (29) e quinta-feira (30). De acordo com a Defesa Civil do Estado de São Paulo, as rajadas de vento podem superar os 70 km/h, acompanhadas de chuva moderada a forte, descargas elétricas e condições que aumentam o risco de ocorrências em diversas cidades da região.

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Diante da previsão, a Defesa Civil vai ativar o Gabinete de Crise para monitorar os impactos do mau tempo e agilizar o atendimento às ocorrências. Equipes estaduais, municípios, concessionárias de energia e demais órgãos de emergência permanecerão em estado de prontidão durante o período de maior risco.