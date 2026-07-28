Novo hortifrúti em Taubaté abre 150 vagas de emprego para uma unidade de rede brasileira especializada em produtos frescos e supermercados premium que será instalada na cidade.
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O processo seletivo ocorre por meio do PAT (Posto de Atendimento ao Trabalhador), com liberação dos postos em etapas. Cerca de 35 contratações já foram concluídas, e os candidatos devem consultar diariamente as funções disponíveis para disputar as próximas oportunidades.
O novo empreendimento pertence a uma rede com mais de 60 unidades no país. A operação é de uma empresa dos segmentos de hortifrúti e supermercado premium.
A administração municipal também não divulgou uma lista completa de cargos, salários, benefícios, escalas ou exigências de escolaridade. Essas informações devem aparecer nas atualizações diárias do PAT conforme cada função entrar no processo seletivo.
O candidato precisa acompanhar as atualizações do quadro diário de vagas do PAT Taubaté. A relação pode mudar após encaminhamentos, entrevistas e preenchimento dos postos.
Como concorrer?
O primeiro passo consiste em verificar a lista diária divulgada pelo PAT. Quando uma vaga compatível aparecer, o candidato deve observar escolaridade, experiência, salário, documentos exigidos e código da oportunidade.
Também é possível procurar o PAT presencialmente. A unidade fica na Rua Benedito da Silveira Moraes, número 60, dentro da Rodoviária Nova de Taubaté.
O atendimento ocorre de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h. O órgão pode limitar a distribuição de senhas conforme a procura e a capacidade diária.
O candidato deve levar documentos pessoais e um currículo atualizado. A Carteira de Trabalho Digital também pode ser necessária para consulta dos dados profissionais e encaminhamento.
Documentos
Embora cada oportunidade possa ter regras próprias, o trabalhador deve manter em mãos documento com foto, CPF, comprovante de endereço, currículo atualizado e dados da Carteira de Trabalho Digital.
Certificados de cursos e documentos que comprovem experiência também ajudam quando a vaga exige qualificação específica.
O candidato deve manter telefone e e-mail atualizados. Esses contatos permitem que a empresa informe datas de entrevistas, exames admissionais e novas etapas.