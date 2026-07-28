Novo hortifrúti em Taubaté abre 150 vagas de emprego para uma unidade de rede brasileira especializada em produtos frescos e supermercados premium que será instalada na cidade.

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O processo seletivo ocorre por meio do PAT (Posto de Atendimento ao Trabalhador), com liberação dos postos em etapas. Cerca de 35 contratações já foram concluídas, e os candidatos devem consultar diariamente as funções disponíveis para disputar as próximas oportunidades.