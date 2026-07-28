28 de julho de 2026
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga OVALE nas Redes Sociais | @jornalovale
URBANOVA

Ciclista de 15 anos fica ferido após bater em caminhão em SJC

Por Da redação | São José dos Campos
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Reprodução

Um adolescente de 15 anos ficou ferido após se envolver em um acidente de trânsito na tarde desta terça-feira (28), na avenida João Paulo 2º, no bairro Urbanova, na região oeste de São José dos Campos.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

De acordo com o Corpo de Bombeiros, a ocorrência foi registrada por volta das 14h50. No local, as equipes constataram que o jovem, que conduzia uma bicicleta, havia colidido na traseira de um caminhão.

A vítima apresentava um corte na região do supercílio direito e suspeita de fratura no úmero direito. Os primeiros atendimentos foram realizados pela equipe de resgate dos bombeiros, com apoio de uma Unidade de Suporte Avançado.

Após o atendimento pré-hospitalar, o adolescente foi encaminhado ao Pronto-Socorro Municipal na Vila Industrial, onde recebeu atendimento médico.

As circunstâncias que provocaram a colisão não foram informadas. O estado de saúde da vítima também não havia sido divulgado até a publicação desta reportagem.

Receba as notícias mais relevantes de Vale do Paraíba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários