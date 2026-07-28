Um adolescente de 15 anos ficou ferido após se envolver em um acidente de trânsito na tarde desta terça-feira (28), na avenida João Paulo 2º, no bairro Urbanova, na região oeste de São José dos Campos.
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De acordo com o Corpo de Bombeiros, a ocorrência foi registrada por volta das 14h50. No local, as equipes constataram que o jovem, que conduzia uma bicicleta, havia colidido na traseira de um caminhão.
A vítima apresentava um corte na região do supercílio direito e suspeita de fratura no úmero direito. Os primeiros atendimentos foram realizados pela equipe de resgate dos bombeiros, com apoio de uma Unidade de Suporte Avançado.
Após o atendimento pré-hospitalar, o adolescente foi encaminhado ao Pronto-Socorro Municipal na Vila Industrial, onde recebeu atendimento médico.
As circunstâncias que provocaram a colisão não foram informadas. O estado de saúde da vítima também não havia sido divulgado até a publicação desta reportagem.