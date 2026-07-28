Uma operação policial realizada na manhã de segunda-feira (27), com o apoio da distribuidora de energia elétrica EDP, flagrou a prática de furto de energia em uma importadora no centro de em Jacareí. Durante a inspeção, os técnicos identificaram um desvio nas fases do medidor e violação do lacre, caracterizando o furto.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

Além da responsabilização criminal, os envolvidos também podem ser obrigados a ressarcir os valores referentes à energia consumida e não faturada, conforme regulamentação da Aneel (Agência Nacional de Energia Elétrica), além dos custos administrativos e operacionais decorrentes da regularização da ocorrência.