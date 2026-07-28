Áreas

Taubaté tem 50 áreas disponíveis nos distritos industriais do município. A informação foi repassada pela Prefeitura à Câmara, em resposta a requerimento do vereador Dentinho (PP).

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Distritos

O único distrito com 100% de ocupação é o São Gonçalo, que tem seis áreas, todas ocupadas por empresas. No distrito do Parque Aeroporto, a ocupação é de 93% (28 áreas, sendo 26 ocupadas e 2 disponíveis). No Piracangaguá 1 e 2, a ocupação é de 69% (90 áreas, sendo 62 ocupadas e 28 disponíveis). No Una 1 e 2, a taxa de ocupação é de 78% (89 áreas, sendo 69 ocupadas e 20 disponíveis).