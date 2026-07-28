Áreas
Taubaté tem 50 áreas disponíveis nos distritos industriais do município. A informação foi repassada pela Prefeitura à Câmara, em resposta a requerimento do vereador Dentinho (PP).
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Distritos
O único distrito com 100% de ocupação é o São Gonçalo, que tem seis áreas, todas ocupadas por empresas. No distrito do Parque Aeroporto, a ocupação é de 93% (28 áreas, sendo 26 ocupadas e 2 disponíveis). No Piracangaguá 1 e 2, a ocupação é de 69% (90 áreas, sendo 62 ocupadas e 28 disponíveis). No Una 1 e 2, a taxa de ocupação é de 78% (89 áreas, sendo 69 ocupadas e 20 disponíveis).
Cessão
As últimas cessões de área feitas pela Prefeitura para atrair investimentos para o município foram realizadas em 2023, quando cinco empresas foram contempladas. Em 2024, 2025 e 2026, não houve nenhum caso.
Legislação
Em outubro de 2024, a lei municipal que havia criado o Proinde (Programa Ostensivo de Incentivo ao Desenvolvimento Econômico), que era de 2008, teve trechos considerados inconstitucionais pelo Tribunal de Justiça. O TJ concluiu que a Prefeitura não poderia mais fazer doações ou concessões de áreas para empresas sem a realização de processos licitatários.
Nova lei
Em agosto de 2025, o Proinde deu lugar ao PIT (Programa de Incentivos de Taubaté), que prevê a realização de processo licitatório antes das cessões de áreas. Mas, desde então, o governo do prefeito Sérgio Victor (Novo) não abriu nenhuma concorrência com essa finalidade.