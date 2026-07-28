Alagamento

Taubaté tem, atualmente, 21 pontos mapeados de risco de alagamento no município. A informação foi repassada pela Prefeitura à Câmara, em resposta a requerimento do vereador Dentinho (PP).

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Pontos

Esses 21 pontos, segundo a Prefeitura, estão distribuídos em cinco diferentes bairros: Parque Três Marias (12), Campos Elíseos (1), Bonfim (1), Estiva (2) e Gurilândia (5).