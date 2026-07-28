Alagamento
Taubaté tem, atualmente, 21 pontos mapeados de risco de alagamento no município. A informação foi repassada pela Prefeitura à Câmara, em resposta a requerimento do vereador Dentinho (PP).
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Pontos
Esses 21 pontos, segundo a Prefeitura, estão distribuídos em cinco diferentes bairros: Parque Três Marias (12), Campos Elíseos (1), Bonfim (1), Estiva (2) e Gurilândia (5).
Limpeza
Esse ano, o Setor de Galerias e Ramais Pluviais realizou 243 atendimentos e intervenções relacionados à manutenção e recuperação do sistema de drenagem urbana. Mas, segundo a Prefeitura, "especificamente em relação aos 21 pontos de alagamento identificados, verificou-se que as ocorrências estão predominantemente associadas a questões de macrodrenagem, capacidade hidráulica dos cursos d'água e características da canalização existente, não sendo solucionáveis apenas por serviços rotineiros de limpeza e manutenção".
Estudo
Por isso, de acordo com a Prefeitura, "tais locais encontram-se em fase de estudo técnico para definição das soluções de engenharia mais adequadas, visando à implementação de intervenções de caráter definitivo".