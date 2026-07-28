O Vale do Paraíba está entre as regiões do estado de São Paulo que entram em estado de atenção por causa do risco de chuva forte previsto para esta quarta-feira (29) e quinta-feira (30). A chegada de uma nova frente fria deve provocar temporais, rajadas intensas de vento e descargas elétricas, aumentando o risco de queda de árvores, destelhamentos, falta de energia e transtornos no trânsito.

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Diante da previsão, a Defesa Civil do Estado de São Paulo informou que irá ativar, em modalidade presencial, o Gabinete de Crise, responsável por monitorar a evolução das condições meteorológicas e coordenar uma resposta rápida em caso de emergências.