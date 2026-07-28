O Vale do Paraíba está entre as regiões do estado de São Paulo que entram em estado de atenção por causa do risco de chuva forte previsto para esta quarta-feira (29) e quinta-feira (30). A chegada de uma nova frente fria deve provocar temporais, rajadas intensas de vento e descargas elétricas, aumentando o risco de queda de árvores, destelhamentos, falta de energia e transtornos no trânsito.
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Diante da previsão, a Defesa Civil do Estado de São Paulo informou que irá ativar, em modalidade presencial, o Gabinete de Crise, responsável por monitorar a evolução das condições meteorológicas e coordenar uma resposta rápida em caso de emergências.
Segundo o órgão, as rajadas de vento poderão ultrapassar 70 km/h, principalmente durante a passagem da frente fria e nos momentos de formação de tempestades.
Além dos ventos, a previsão aponta para pancadas de chuva de moderada a forte intensidade, acompanhadas por raios. O cenário preocupa as autoridades devido ao potencial para provocar acidentes, interrupções no fornecimento de energia elétrica e impactos na mobilidade urbana.
Estado reforça monitoramento
Como medida preventiva, a Defesa Civil promove nesta terça-feira (28) uma reunião com representantes das Defesas Civis Regionais e Municipais para apresentar o cenário meteorológico e alinhar as estratégias de prevenção, preparação e resposta.
O objetivo é garantir que equipes, equipamentos e protocolos estejam prontos para atuação imediata caso ocorram alagamentos, quedas de árvores, deslizamentos ou outros problemas causados pelo avanço da frente fria.
Entre quarta e quinta-feira, o Gabinete de Crise funcionará de forma presencial, reunindo representantes dos órgãos que integram o Sistema Estadual de Proteção e Defesa Civil, além de concessionárias de energia elétrica e abastecimento de água. A força-tarefa permitirá acompanhar em tempo real a situação em todo o estado e agilizar o envio de recursos aos municípios que necessitarem de apoio.
Defesa Civil orienta população
Com a previsão de ventos fortes e chuva intensa, a recomendação é que a população evite permanecer sob árvores durante as rajadas e não estacione veículos em áreas arborizadas. Também é importante manter distância de placas, outdoors, coberturas frágeis e estruturas metálicas que possam ser atingidas pelo vento.
Objetos soltos em quintais, sacadas e áreas externas devem ser recolhidos ou fixados para evitar acidentes. Durante tempestades com raios, a orientação é procurar abrigo em um local seguro e evitar áreas abertas.
Motoristas que trafegarem pelas rodovias do Vale do Paraíba também devem redobrar a atenção, já que há possibilidade de redução da visibilidade, pistas escorregadias e queda de galhos ou árvores sobre as vias.
A Defesa Civil informou que o CGE (Centro de Gerenciamento de Emergências) seguirá monitorando a evolução da frente fria e poderá emitir novos alertas caso as condições meteorológicas se agravem. Em situações de emergência, a população deve acionar a Defesa Civil pelo telefone 199 ou o Corpo de Bombeiros pelo 193.