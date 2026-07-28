Situação de rua
Taubaté tem, atualmente, 228 pessoas em situação de rua. A informação foi repassada pela Prefeitura à Câmara, em resposta a requerimento do vereador Dentinho (PP).
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Abrigos
De janeiro a junho desse ano, segundo a Prefeitura, o Abrigo 1 teve média de ocupação diária de 27 pessoas. No abrigo 2, a ocupação média diária foi de 44 pessoas no período.
Atendimento
Também de janeiro a junho, o Centro POP (Centro de Referência Especializado para População em Situação de Rua), que oferece serviços de cartório, saúde e recâmbio para as pessoas em situação de rua, realizou 12.527 atendimentos.
Orçamento
Para 2026, segundo a Prefeitura, o orçamento prevê R$ 5,8 milhões para financiar serviços voltados à população em situação de rua, abrangendo os abrigos, o Centro Pop e o Seas (Serviço Especializado de Abordagem Social).