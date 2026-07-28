28 de julho de 2026
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A PARTIR DAS 18H

Candidato ao governo, Haddad cumpre agenda em São José na quinta

Por Sessão Extra | São José dos Campos
| Tempo de leitura: 1 min
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Diogo Zacarias/Equipe de Fernando Haddad
Fernando Haddad (PT) estará acompanhado de Márcio França (PSB), que é candidato a vice-governador na chapa, e de Simone Tebet (PSB) e Marina Silva (Rede), ambas candidatas ao Senado
Fernando Haddad (PT) estará acompanhado de Márcio França (PSB), que é candidato a vice-governador na chapa, e de Simone Tebet (PSB) e Marina Silva (Rede), ambas candidatas ao Senado

Agenda
O candidato ao governo de São Paulo e ex-ministro da Fazenda Fernando Haddad (PT) cumprirá agenda em São José dos Campos na próxima quinta-feira (30).

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Comitiva
Haddad estará acompanhado de Márcio França (PSB), que é candidato a vice-governador na chapa, e de Simone Tebet (PSB) e Marina Silva (Rede), ambas candidatas ao Senado.

Evento
Haddad, França, Tebet e Marina devem conversar com apoiadores na sede do Cepe (Clube dos Empregados da Petrobras), a partir das 18h.

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