Agenda

O candidato ao governo de São Paulo e ex-ministro da Fazenda Fernando Haddad (PT) cumprirá agenda em São José dos Campos na próxima quinta-feira (30).

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Comitiva

Haddad estará acompanhado de Márcio França (PSB), que é candidato a vice-governador na chapa, e de Simone Tebet (PSB) e Marina Silva (Rede), ambas candidatas ao Senado.