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O prefeito Anderson Farias (PSD) disse que São José dos Campos tem que estar preparada para chegar a 900 mil habitantes. Já alcançar 1 milhão de habitantes, segundo ele, a atual legislação não permite.

“Hoje, portanto, não acredito que São José alcance 1 milhão de habitantes dentro das regras atuais. Mas o mais importante é que a cidade esteja preparada para receber cerca de 900 mil moradores no futuro”, afirmou Anderson.

“Isso significa investir em equipamentos públicos, escolas públicas e particulares, saúde pública e privada, mobilidade urbana e infraestrutura. Também significa planejar o crescimento da cidade e fortalecer grandes centralidades.”

O prefeito de São José disse que é preciso “continuar pensando no futuro”. “Se planejamos uma cidade para 900 mil habitantes, ela deve ter infraestrutura para comportar 1 milhão ou até 1,2 milhão de pessoas. É preciso sempre dimensionar a infraestrutura acima da demanda prevista, para garantir qualidade de vida à população”.