As boas práticas da magistratura têm que ser divulgadas para a sociedade. No panorama atual, com uma sociedade polarizada, que é um terreno fértil para a desinformação e para discursos vazios e, até certo ponto, demagógicos, é muito importante que a magistratura saiba mostrar para o cidadão a importância que ela desempenha no dia a dia dele. Então, por isso a nossa parceria é fundamental.

Para mostrar para o cidadão que a magistratura existe em cada momento da existência dele. Quer na área de família, quer na área do consumidor, quer na área de trânsito, no contrato bancário, a magistratura está lá. Está presente em relação aos seus filhos, aos atos criminosos, à violência doméstica. Então, a magistratura faz parte do dia a dia do cidadão. E demonstrar essas boas práticas é fundamental.

O juiz tem que continuar falando nos autos. Uma coisa é falar nos autos, outra coisa é não dar opinião sobre processos dos outros, porque a gente não pode fazer isso. Outra é mostrar a importância da magistratura. E, por isso, OVALE do nosso lado é fundamental nesse sentido.