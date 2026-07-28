Um vídeo registrado na manhã desta terça-feira (28) mostra o carro que caiu no córrego Vidoca, em São José dos Campos, após o motorista perder o controle da direção na rotatória do Colinas. As imagens revelam o veículo dentro do córrego, sob a ponte estaiada, e chamam a atenção de quem passava pelo local.

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As imagens reforçam a gravidade do acidente, ocorrido por volta das 9h20. Segundo as informações iniciais, o automóvel seguia da região oeste em direção à zona sul da cidade quando saiu da pista, atingiu a grade de proteção da ponte e despencou no córrego Vidoca.