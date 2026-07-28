Um vídeo registrado na manhã desta terça-feira (28) mostra o carro que caiu no córrego Vidoca, em São José dos Campos, após o motorista perder o controle da direção na rotatória do Colinas. As imagens revelam o veículo dentro do córrego, sob a ponte estaiada, e chamam a atenção de quem passava pelo local.
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As imagens reforçam a gravidade do acidente, ocorrido por volta das 9h20. Segundo as informações iniciais, o automóvel seguia da região oeste em direção à zona sul da cidade quando saiu da pista, atingiu a grade de proteção da ponte e despencou no córrego Vidoca.
Logo após a queda, equipes de resgate e de atendimento foram acionadas para prestar assistência e garantir a segurança da área. Até o momento, não há informações oficiais sobre o estado de saúde do motorista nem sobre a presença de outros ocupantes no veículo.
Vídeo mostra carro dentro do córrego Vidoca
As imagens mostram o automóvel parado dentro do córrego, logo abaixo da ponte estaiada, um dos principais cartões-postais de São José dos Campos. O vídeo rapidamente repercutiu nas redes sociais e entre motoristas que passavam pela região.
As causas do acidente ainda serão investigadas pelas autoridades, que irão apurar o que provocou a perda do controle da direção.
Apesar da ocorrência e da mobilização das equipes de atendimento, o trânsito na região do Colinas permaneceu fluindo normalmente, sem registro de congestionamentos significativos durante o trabalho das equipes.
A expectativa agora é pela conclusão da perícia e pela divulgação de novas informações sobre o estado de saúde do motorista e a dinâmica do acidente.