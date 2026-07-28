A Campanha destaca o transporte público como direito social, defende financiamento compartilhado das gratuidades e reforça o papel dos ônibus na sociedade.

O transporte coletivo vai muito além de levar passageiros de um ponto a outro. Considerado um direito social garantido pela Constituição, ele é essencial para assegurar o acesso da população ao trabalho, à educação, à saúde e aos serviços públicos. No entanto, especialistas alertam que o custo para manter esse direito não pode ser sustentado apenas pelos passageiros que pagam a tarifa.

Esse é um dos principais temas da campanha nacional "O Brasil é Coletivo", lançada pela NTU (Associação Nacional das Empresas de Transportes Urbanos) e apoiada, no Vale do Paraíba, pela Busvale - Associação das Empresas de Transporte de Passageiros do Vale do Paraíba. A iniciativa busca mostrar que o transporte coletivo beneficia toda a sociedade, mesmo aqueles que não utilizam os ônibus diariamente.

Atualmente, cerca de 27,4% dos passageiros utilizam o transporte com algum tipo de benefício tarifário, como idosos, pessoas com deficiência e outros grupos previstos em lei. Na prática, isso significa que mais de um em cada quatro usuários não paga a tarifa integralmente.

Essas gratuidades representam uma importante política de inclusão social, permitindo que milhares de brasileiros tenham acesso aos serviços essenciais e exerçam seu direito de ir e vir. O desafio, segundo o setor, está na forma de financiar esses benefícios.

Hoje, quando não há recursos públicos destinados a esse custeio, o valor acaba sendo redistribuído entre os passageiros pagantes. De acordo com os dados apresentados pela campanha, essa situação pode elevar o preço das passagens em até 22%, tornando o transporte mais caro justamente para quem depende dele diariamente para trabalhar, estudar ou acessar serviços de saúde.

Marco Legal do Transporte Público

O debate ganha força com a proposta do Marco Legal do Transporte Público, que prevê uma participação maior do poder público no financiamento dessas gratuidades. A ideia é dividir essa responsabilidade entre toda a sociedade, reduzindo o impacto financeiro sobre os usuários que pagam a tarifa e tornando o sistema mais equilibrado e sustentável.

Além da questão econômica, a campanha destaca uma mudança na forma de enxergar a mobilidade. Se antes o conceito estava restrito ao deslocamento entre um ponto e outro da cidade, hoje o foco passa a ser a chamada mobilidade humana, colocando as pessoas no centro das políticas públicas.

Nesse contexto, o transporte coletivo é visto como um serviço indispensável para o funcionamento das cidades. Sem ele, profissionais de saúde encontram dificuldades para chegar aos hospitais, estudantes e professores têm o acesso às escolas comprometido e milhares de trabalhadores ficam sem condições de chegar aos seus empregos.

Transporte público contribui para a geração de empregos

O impacto também é sentido na economia. O transporte público contribui para a geração de empregos, impulsiona o comércio, reduz congestionamentos, diminui a emissão de poluentes e promove uma ocupação mais eficiente dos espaços urbanos, beneficiando toda a população.

A campanha ressalta ainda que investir no transporte coletivo significa fortalecer um direito social e garantir mais qualidade de vida. Ao facilitar o acesso das pessoas às oportunidades, o sistema contribui para cidades mais inclusivas, sustentáveis e economicamente mais fortes.

Com essa nova abordagem, a mensagem da campanha é clara: mais do que transportar passageiros, os ônibus movimentam vidas, conectam pessoas e ajudam a construir uma sociedade mais justa, onde o acesso à mobilidade não dependa exclusivamente da capacidade de pagamento de cada cidadão.

A mensagem é simples e representa o espírito da campanha: Transporte Coletivo, bom para você, melhor para cidade, essencial para o planeta.