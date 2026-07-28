28 de julho de 2026
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga OVALE nas Redes Sociais | @jornalovale
ECONOMIA

FGTS distribui R$13 bilhões em lucros; veja quem tem direito

Por Da redação | Brasil
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Reprodução
Imagem ilustrativa
Imagem ilustrativa

Cerca de R$ 13 bilhões em lucros do FGTS (Fundo de Garantia do Tempo de Serviço) serão repassados a aproximadamente 138,2 milhões de trabalhadores. O Conselho Curador do fundo aprovou o repasse, que corresponde a 89% do rendimento obtido em 2025. 

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

Quem recebe e quanto

Têm direito ao repasse todos os trabalhadores que possuíam saldo em contas ativas ou inativas em 31 de dezembro de 2025. O valor recebido será proporcional ao saldo individual nessa data-base.

O repasse equivale a um rendimento adicional de cerca de 1,87% sobre o saldo do fim do ano passado. Ou seja, para cada R$ 1.000 mantido em conta nessa data, o crédito será de aproximadamente R$ 18,68.

O depósito será feito automaticamente pela Caixa Econômica Federal nas contas vinculadas até o dia 31 de agosto, sem necessidade de solicitação.

Consulta e saque

Esse crédito aumentará a rentabilidade das contas para 6,9%, superando em 2,53 pontos percentuais a inflação oficial de 2025, que fechou em 4,26%.

A consulta dos valores poderá ser feita pelo aplicativo do FGTS, pelo extrato da conta, pelo Internet Banking ou nas agências da Caixa.

O montante poderá ser sacado de acordo com as regras previstas em lei, como na compra da casa própria ou na demissão sem justa causa.

Receba as notícias mais relevantes de Vale do Paraíba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários