Cerca de R$ 13 bilhões em lucros do FGTS (Fundo de Garantia do Tempo de Serviço) serão repassados a aproximadamente 138,2 milhões de trabalhadores. O Conselho Curador do fundo aprovou o repasse, que corresponde a 89% do rendimento obtido em 2025.

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Quem recebe e quanto

Têm direito ao repasse todos os trabalhadores que possuíam saldo em contas ativas ou inativas em 31 de dezembro de 2025. O valor recebido será proporcional ao saldo individual nessa data-base.