Cerca de R$ 13 bilhões em lucros do FGTS (Fundo de Garantia do Tempo de Serviço) serão repassados a aproximadamente 138,2 milhões de trabalhadores. O Conselho Curador do fundo aprovou o repasse, que corresponde a 89% do rendimento obtido em 2025.
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Quem recebe e quanto
Têm direito ao repasse todos os trabalhadores que possuíam saldo em contas ativas ou inativas em 31 de dezembro de 2025. O valor recebido será proporcional ao saldo individual nessa data-base.
O repasse equivale a um rendimento adicional de cerca de 1,87% sobre o saldo do fim do ano passado. Ou seja, para cada R$ 1.000 mantido em conta nessa data, o crédito será de aproximadamente R$ 18,68.
O depósito será feito automaticamente pela Caixa Econômica Federal nas contas vinculadas até o dia 31 de agosto, sem necessidade de solicitação.
Consulta e saque
Esse crédito aumentará a rentabilidade das contas para 6,9%, superando em 2,53 pontos percentuais a inflação oficial de 2025, que fechou em 4,26%.
A consulta dos valores poderá ser feita pelo aplicativo do FGTS, pelo extrato da conta, pelo Internet Banking ou nas agências da Caixa.
O montante poderá ser sacado de acordo com as regras previstas em lei, como na compra da casa própria ou na demissão sem justa causa.