O Conselho Nacional das Defensoras e dos Defensores Públicos-Gerais promove, em Taubaté, um mutirão de reconhecimento de paternidade como parte da campanha "Meu Pai Tem Nome". A ação será realizada no dia 1º de agosto de 2026, na sede da Defensoria Pública do município.

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A iniciativa é voltada a pessoas que desejam fazer o reconhecimento voluntário de paternidade, regularizar o registro civil ou solicitar a investigação de vínculo parental.