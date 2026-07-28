O Conselho Nacional das Defensoras e dos Defensores Públicos-Gerais promove, em Taubaté, um mutirão de reconhecimento de paternidade como parte da campanha "Meu Pai Tem Nome". A ação será realizada no dia 1º de agosto de 2026, na sede da Defensoria Pública do município.
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp
A iniciativa é voltada a pessoas que desejam fazer o reconhecimento voluntário de paternidade, regularizar o registro civil ou solicitar a investigação de vínculo parental.
O objetivo é ampliar o acesso à cidadania, garantindo o direito à documentação civil e contribuindo para o fortalecimento dos vínculos familiares.
Interessados devem se inscrever previamente por meio do link oficial da campanha até 30 de julho. O evento acontece simultaneamente em mais de 60 postos distribuídos pelo Estado de São Paulo.
O atendimento será realizado na sede da Defensoria Pública de Taubaté, localizada na rua Espanha, nº 201, no bairro Jardim das Nações.