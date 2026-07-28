28 de julho de 2026
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REGISTRO CIVIL

Taubaté recebe mutirão para reconhecimento de paternidade

Por Da redação | Taubaté
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação/PMT
Campanha acontecerá na sede da Defensoria Pública de Taubaté
Campanha acontecerá na sede da Defensoria Pública de Taubaté

O Conselho Nacional das Defensoras e dos Defensores Públicos-Gerais promove, em Taubaté, um mutirão de reconhecimento de paternidade como parte da campanha "Meu Pai Tem Nome". A ação será realizada no dia 1º de agosto de 2026, na sede da Defensoria Pública do município.

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A iniciativa é voltada a pessoas que desejam fazer o reconhecimento voluntário de paternidade, regularizar o registro civil ou solicitar a investigação de vínculo parental.

O objetivo é ampliar o acesso à cidadania, garantindo o direito à documentação civil e contribuindo para o fortalecimento dos vínculos familiares.

Interessados devem se inscrever previamente por meio do link oficial da campanha até 30 de julho. O evento acontece simultaneamente em mais de 60 postos distribuídos pelo Estado de São Paulo.

O atendimento será realizado na sede da Defensoria Pública de Taubaté, localizada na rua Espanha, nº 201, no bairro Jardim das Nações.

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