28 de julho de 2026
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DESCARTE IRREGULAR

Taubaté retira 23 toneladas de lixo área pública no Jd. Paulista

Por Da redação | Taubaté
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação/PMT
Câmeras do CGI auxiliam na identificação de infratores
Câmeras do CGI auxiliam na identificação de infratores

Uma ação integrada da Prefeitura de Taubaté, com apoio de câmeras do CGI (Centro de Gestão Integrada), retirou 23 toneladas de lixo e entulho de uma área pública no bairro Jardim Paulista. A operação ocorreu ao longo de julho de 2026 e foi concluída com a limpeza completa e revitalização de um local às margens da Estrada do Barreiro, que foi transformado em um bolsão de estacionamento para a população.

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A iniciativa faz parte de um trabalho de fiscalização que já mapeou 160 pontos em diferentes bairros onde há descarte irregular recorrente de resíduos.

As áreas passam a contar com monitoramento do CGI por meio de 2.662 câmeras instaladas em locais estratégicos. Quando uma situação de descarte irregular é identificada, os operadores acionam as equipes da GCM (Guarda Civil Municipal) ou da Fiscalização de Posturas. A abordagem é realizada e as providências cabíveis são adotadas.

A Prefeitura ressalta que a participação dos munícipes é fundamental para o enfrentamento desse tipo de irregularidade. As denúncias podem ser registradas pelo protocolo eletrônico disponível no site da Prefeitura ou pelo telefone 153 da GCM.

 

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