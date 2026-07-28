Uma ação integrada da Prefeitura de Taubaté, com apoio de câmeras do CGI (Centro de Gestão Integrada), retirou 23 toneladas de lixo e entulho de uma área pública no bairro Jardim Paulista. A operação ocorreu ao longo de julho de 2026 e foi concluída com a limpeza completa e revitalização de um local às margens da Estrada do Barreiro, que foi transformado em um bolsão de estacionamento para a população.

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A iniciativa faz parte de um trabalho de fiscalização que já mapeou 160 pontos em diferentes bairros onde há descarte irregular recorrente de resíduos.