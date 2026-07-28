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MANDADO DE PRISÃO

Procurado por receptação no RJ é preso pela PM no Vale

Por Da redação | Pindamonhangaba
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação
Preso por receptação em Pindamonhangaba
Preso por receptação em Pindamonhangaba

Um homem procurado pela Justiça do Rio de Janeiro foi preso no bairro Jardim Eloyna, em Pindamonhangaba. A prisão ocorreu na noite de segunda-feira (27), quando uma equipe do 5º BPM-I (Batalhão de Polícia Militar do Interior) abordou o suspeito durante patrulhamento na região.

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Em consulta aos sistemas policiais, constatou-se um mandado de prisão expedido pelo Estado do Rio de Janeiro contra ele pelo crime de receptação.

Diante dos fatos, ele foi conduzido ao distrito policial e permaneceu preso, à disposição da Justiça.

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