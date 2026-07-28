Uma mulher foi presa por tráfico de drogas na rua Pica-Pau, em Campos do Jordão, na noite de segunda-feira (27). A prisão ocorreu durante um patrulhamento da Operação Inverno.

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A suspeita foi abordada em via pública portando um pacote com 161 porções de entorpecentes. Foram apreendidos 160 eppendorfs de cocaína (com peso total aproximado de 130 gramas), uma porção de maconha de 9 gramas, além de um aparelho celular, R$ 14 em dinheiro e o carro utilizado por ela.