Cinco homens foram presos após o furto de cabos de uma galeria subterrânea em São José dos Campos. A prisão ocorreu na madrugada desta quarta-feira (28), quando os suspeitos foram encontrados dentro de um bueiro no bairro Jardim Colonial, na zona sul da cidade.

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A GCM (Guarda Civil Municipal) recebeu uma denúncia indicando que os suspeitos estavam furtando cabos na rua Monte Verde. Inicialmente, os agentes não os localizaram. Em contato com a central de monitoramento, receberam a informação de que estariam dentro do bueiro.