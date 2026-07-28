Um motociclista de 26 anos ficou gravemente ferido após ser atropelado durante uma briga de trânsito no domingo (26). O motorista de uma caminhonete, de 67 anos, foi preso em flagrante por tentativa de homicídio e encaminhado ao sistema prisional. O caso é investigado pela Polícia Civil.

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A ocorrência foi registrada na Rua Salgado Filho, em Formiga, na região Centro-Oeste de Minas Gerais. Vídeos que circularam nas redes sociais mostram parte da confusão. Nas imagens, o motociclista aparece chutando a porta de uma caminhonete Chevrolet S10. Em seguida, o motorista acelera em direção à moto e passa a perseguir a vítima pelas ruas.