Um motociclista de 26 anos ficou gravemente ferido após ser atropelado durante uma briga de trânsito no domingo (26). O motorista de uma caminhonete, de 67 anos, foi preso em flagrante por tentativa de homicídio e encaminhado ao sistema prisional. O caso é investigado pela Polícia Civil.
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp
A ocorrência foi registrada na Rua Salgado Filho, em Formiga, na região Centro-Oeste de Minas Gerais. Vídeos que circularam nas redes sociais mostram parte da confusão. Nas imagens, o motociclista aparece chutando a porta de uma caminhonete Chevrolet S10. Em seguida, o motorista acelera em direção à moto e passa a perseguir a vítima pelas ruas.
Durante a perseguição, os dois veículos colidem diversas vezes até que o motociclista é atingido e atropelado pela caminhonete.
O jovem sofreu quatro fraturas em uma das pernas, além de lesões em uma das mãos e no fêmur. Ele foi socorrido e encaminhado para atendimento médico. O estado de saúde não foi divulgado.
Segundo as informações iniciais, a discussão pode ter começado após um desentendimento no trânsito, possivelmente provocado por uma suposta fechada entre os veículos. A dinâmica da ocorrência ainda é apurada pela Polícia Civil.
Após a análise do caso, o delegado de plantão confirmou a prisão em flagrante do motorista pelo crime de tentativa de homicídio. O suspeito foi encaminhado para a Penitenciária de Formiga, onde permanece à disposição da Justiça.
Horas depois do atropelamento, motociclistas realizaram um protesto em frente à residência do motorista, no bairro Alto dos Pinheiros. Durante a manifestação, houve um buzinaço e o portão do imóvel foi pichado com a palavra "Homicídio".
A Polícia Civil prossegue com as investigações para esclarecer as circunstâncias do caso e a responsabilidade de cada envolvido.
Com informações do portal Metrópoles