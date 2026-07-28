28 de julho de 2026
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga OVALE nas Redes Sociais | @jornalovale
VIOLÊNCIA

VÍDEO: Atropelou motoboy em briga de trânsito e foi preso

Por Da Redação | Formiga (MG)
| Tempo de leitura: 2 min
Facebook Whatsapp Twitter
Reprodução
Atropelou motoboy em briga de trânsito e foi preso
Atropelou motoboy em briga de trânsito e foi preso

Um motociclista de 26 anos ficou gravemente ferido após ser atropelado durante uma briga de trânsito no domingo (26). O motorista de uma caminhonete, de 67 anos, foi preso em flagrante por tentativa de homicídio e encaminhado ao sistema prisional. O caso é investigado pela Polícia Civil.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

A ocorrência foi registrada na Rua Salgado Filho, em Formiga, na região Centro-Oeste de Minas Gerais. Vídeos que circularam nas redes sociais mostram parte da confusão. Nas imagens, o motociclista aparece chutando a porta de uma caminhonete Chevrolet S10. Em seguida, o motorista acelera em direção à moto e passa a perseguir a vítima pelas ruas.

Durante a perseguição, os dois veículos colidem diversas vezes até que o motociclista é atingido e atropelado pela caminhonete.

O jovem sofreu quatro fraturas em uma das pernas, além de lesões em uma das mãos e no fêmur. Ele foi socorrido e encaminhado para atendimento médico. O estado de saúde não foi divulgado.

Segundo as informações iniciais, a discussão pode ter começado após um desentendimento no trânsito, possivelmente provocado por uma suposta fechada entre os veículos. A dinâmica da ocorrência ainda é apurada pela Polícia Civil.

Após a análise do caso, o delegado de plantão confirmou a prisão em flagrante do motorista pelo crime de tentativa de homicídio. O suspeito foi encaminhado para a Penitenciária de Formiga, onde permanece à disposição da Justiça.

Horas depois do atropelamento, motociclistas realizaram um protesto em frente à residência do motorista, no bairro Alto dos Pinheiros. Durante a manifestação, houve um buzinaço e o portão do imóvel foi pichado com a palavra "Homicídio".

A Polícia Civil prossegue com as investigações para esclarecer as circunstâncias do caso e a responsabilidade de cada envolvido.

Com informações do portal Metrópoles

https://www.youtube.com/watch?v=T8GHPSTuw3Y&time_continue=7&source_ve_path=NzY3NTg&embeds_referring_euri=https%3A%2F%2Fwww.metropoles.com%2F

Receba as notícias mais relevantes de Vale do Paraíba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários