Um homem de 64 anos ficou gravemente ferido após ser vítima de um assalto dentro da própria casa na manhã de domingo (26). Segundo a Polícia Civil, ele foi agredido com golpes na cabeça, obrigado a ingerir agrotóxico e ainda sofreu uma tentativa de aplicação de veneno com uma seringa. Um suspeito foi preso e outros dois são procurados.

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O crime ocorreu em Pilar do Sul, no interior de São Paulo. De acordo com a investigação, três criminosos invadiram a residência em busca de R$ 250 mil que acreditavam estar guardados no imóvel. Como não localizaram o dinheiro, passaram a agredir a vítima com socos e chutes.