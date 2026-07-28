Um homem de 64 anos ficou gravemente ferido após ser vítima de um assalto dentro da própria casa na manhã de domingo (26). Segundo a Polícia Civil, ele foi agredido com golpes na cabeça, obrigado a ingerir agrotóxico e ainda sofreu uma tentativa de aplicação de veneno com uma seringa. Um suspeito foi preso e outros dois são procurados.
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O crime ocorreu em Pilar do Sul, no interior de São Paulo. De acordo com a investigação, três criminosos invadiram a residência em busca de R$ 250 mil que acreditavam estar guardados no imóvel. Como não localizaram o dinheiro, passaram a agredir a vítima com socos e chutes.
Ainda conforme a polícia, os assaltantes acorrentaram o morador, o obrigaram a beber agrotóxico e tentaram injetar veneno em seu corpo utilizando uma seringa. Após as agressões, o grupo fugiu sem levar a quantia que procurava.
Mesmo ferido, o homem conseguiu deixar a residência e pedir ajuda a uma vizinha. Ele foi socorrido e encaminhado à Santa Casa de Pilar do Sul. Devido à gravidade dos ferimentos, acabou transferido para o Conjunto Hospitalar de Sorocaba, onde permanece internado em estado grave.
Durante as buscas, policiais identificaram um dos suspeitos em um bar da região. O homem foi reconhecido, detido e levado à delegacia para prestar depoimento.
A Polícia Civil continua as investigações para localizar os outros dois envolvidos e esclarecer todos os detalhes do crime.