Uma idosa de 65 anos procurou a Polícia Civil após perder R$ 4,6 mil em um golpe aplicado por um homem com quem manteve contato pela internet durante cerca de três meses. Segundo o boletim de ocorrência, o dinheiro foi transferido por Pix após o suspeito conquistar a confiança da vítima e alegar dificuldades financeiras.
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp
O caso foi registrado em Lucas do Rio Verde, no interior de Mato Grosso. De acordo com o relato da vítima, o primeiro contato ocorreu em um grupo de relacionamentos no Facebook chamado "Homens à Procura de Coroas". O homem se apresentou como "Gustavo" e, depois das primeiras conversas, passou a manter contato diário com a mulher pelo WhatsApp.
Conforme o registro policial, o suspeito afirmou que trabalhava no exterior e disse que havia investido todo o dinheiro em projetos, alegando não ter recursos para comprar passagens e viajar ao Brasil para conhecê-la. Sensibilizada com a história, a vítima realizou diversas transferências via Pix, que totalizaram R$ 4,6 mil.
A fraude foi descoberta quando a idosa contou a situação para uma amiga, que identificou características de um golpe de falso romance e orientou a vítima a procurar a polícia.
Na delegacia, a mulher entregou registros das conversas, números de telefone utilizados pelo suspeito e as chaves Pix usadas nas transferências, documentos que deverão auxiliar nas investigações.
Segundo a Polícia Civil, a conta bancária que recebeu os valores está registrada em nome de Priscila Ramos Rosa, na Caixa Econômica Federal. O caso segue sob investigação para identificar os responsáveis pelo estelionato e rastrear o destino do dinheiro.