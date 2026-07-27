Zé construiu um televisor de papel, com direito a um envelope com um kit emergência, que trazia um Bombril para sintonizar melhor.

A cada página, a programação da TV de papel mudava, assim como o semblante do Seu Luiz, encantado com aquele noticiário de fantasia.

O endurecido coração de Seu Luiz amoleceu. E ele, agora, mostrava a carta orgulhoso.

Nas visitas, se tornou o primeiro a perguntar: "Onde está a minha carta? Não esqueçam a minha carta".

Zé revela a 3x4 colorida do coração pb de um velho fotógrafo

Houve uma ocasião em que o próprio Zé escolheu o destinatário. "Posso escrever uma carta para o Seu Antônio?"

Tratava-se de um senhor com traços orientais, com mais de 90 anos, e que havia sido fotógrafo de casamentos por muitos e muitos anos.

Por conta da idade, infelizmente, Seu Antônio já quase não enxergava mais. Além de escrever a carta, Zé fez questão de ir entregá-la -- e aquela foi a única vez.