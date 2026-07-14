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A imprensa e a cultura do Vale do Paraíba perderam nesta terça-feira (14) uma de suas maiores referências. Morreu, aos 67 anos, o jornalista, escritor, poeta e artista plástico José Guilherme Rodrigues Ferreira, conhecido por todos como Zé Guilherme.

Com uma trajetória marcada pelo talento, pela sensibilidade e pelo compromisso com o jornalismo, Zé Guilherme deixa um legado que ultrapassa as redações. Ao longo de décadas de carreira, participou da formação de dezenas de jornalistas que hoje atuam em importantes veículos de comunicação da região e do país, tornando-se inspiração para diferentes gerações de profissionais.

Graduado pela ECA (Escola de Comunicações e Artes) da USP (Universidade de São Paulo), construiu uma carreira sólida em alguns dos principais veículos da imprensa brasileira.

Trabalhou nas redações do O Estado de S. Paulo, Folha de S.Paulo, Jornal da Tarde, Agência Estado, Rede Globo, Jornal da USP e Diário do Comércio. Também exerceu funções como repórter, editor, chefe de reportagem, produtor, diagramador e editor-chefe, dominando todas as etapas da produção jornalística.