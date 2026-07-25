A morte do mecânico Mauro Roberto da Costa, carinhosamente conhecido como Maurinho, causou grande comoção entre familiares, amigos e clientes da região do Vale do Paraíba neste sábado (25).

Aos 43 anos, o profissional era amplamente estimado pelo trabalho realizado em sua oficina mecânica, localizada no bairro Alto da Ponte / Santana, na zona norte de São José dos Campos.

Diversas homenagens foram publicadas nas redes sociais ressaltando sua dedicação profissional, bom humor e a relação de carinho construída com vizinhos e clientes ao longo dos anos.

Homenagens e despedida