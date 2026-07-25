A morte do mecânico Mauro Roberto da Costa, carinhosamente conhecido como Maurinho, causou grande comoção entre familiares, amigos e clientes da região do Vale do Paraíba neste sábado (25).
Aos 43 anos, o profissional era amplamente estimado pelo trabalho realizado em sua oficina mecânica, localizada no bairro Alto da Ponte / Santana, na zona norte de São José dos Campos.
Diversas homenagens foram publicadas nas redes sociais ressaltando sua dedicação profissional, bom humor e a relação de carinho construída com vizinhos e clientes ao longo dos anos.
Homenagens e despedida
Amigos e clientes expressaram o pesar pelas redes sociais. "Ótima pessoa e bom profissional, sempre me atendia muito bem na oficina no Alto de Santana", relatou um dos clientes. "Pessoa maravilhosa que cumpriu sua missão e deixa muitas saudades", destacou um familiar.
As últimas homenagens aconteceram neste sábado (25).
Mauro Roberto da Costa nasceu em 25 de janeiro de 1983 e faleceu neste sábado, 25 de julho de 2026.