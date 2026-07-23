A TV Globo divulgou nesta semana o primeiro trailer de "Por Você", próxima novela das sete, que estreia no dia 17 de agosto. Entre os destaques da produção está o diretor Jeferson De, natural de Taubaté, o responsável pela direção geral da trama.

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Reconhecido por sua trajetória no cinema e na televisão brasileira, Jeferson De assume um dos principais cargos criativos da nova novela, reforçando a presença de um profissional do Vale do Paraíba em uma das maiores produções da dramaturgia nacional.