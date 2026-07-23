A TV Globo divulgou nesta semana o primeiro trailer de "Por Você", próxima novela das sete, que estreia no dia 17 de agosto. Entre os destaques da produção está o diretor Jeferson De, natural de Taubaté, o responsável pela direção geral da trama.
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Reconhecido por sua trajetória no cinema e na televisão brasileira, Jeferson De assume um dos principais cargos criativos da nova novela, reforçando a presença de um profissional do Vale do Paraíba em uma das maiores produções da dramaturgia nacional.
A história acompanha Bela, personagem interpretada por Sheron Menezzes, uma médica obstetra que construiu a vida priorizando a carreira e a independência. No entanto, sua rotina muda completamente após a morte da amiga de infância Juli (Lucy Ramos), que deixa sob sua responsabilidade os quatro filhos.
Ao cumprir a promessa feita à amiga, Bela enfrenta os desafios de uma maternidade inesperada, conciliando a criação das crianças com a vida profissional e conflitos amorosos. Ambientada em um Rio de Janeiro contemporâneo, a novela aborda temas como família, amizade, amor, maternidade, luto e as transformações provocadas pelas escolhas feitas em nome de quem se ama.
Além de Jeferson De na direção geral, a novela tem direção artística de André Câmara e produção de Erika da Matta. A criação e o roteiro são assinados por Dino Cantelli e Juliana Peres, que estreia como autora de novelas.
O elenco reúne nomes como Sheron Menezzes, Amaury Lorenzo, Alinne Moraes, Thiago Lacerda, Lucy Ramos, Renata Sorrah, Antonio Pitanga, José de Abreu, Ana Rosa, Milhem Cortaz, Noemia Oliveira, Fernanda de Freitas, Paulo Vilhena, Cauê Campos, Laura Luz, Fabrício Assis, Kadu Spinola, Giovanna Grigio, Lucas Leto, Lívia Silva, Bia Santana, Inês Peixoto, Adanilo, Pietra Quintela, Rodrigo Lelis, Igor Jansen, Larissa Murai e Laura Chuff, entre outros.
Produzida nos Estúdios Globo, "Por Você" conta ainda com colaboração de Cleissa Martins, Fausto Galvão, Mario Viana, Michel Carvalho e Nathalia Sambrini, supervisão de texto de Glória Barreto e direção de Ana Paula Guimarães, Lúcio Tavares, Larissa Fernandes e Jully Irie. A produção executiva é de Lucas Zardo, com direção de gênero de José Luiz Villamarim.
Com a estreia marcada para 17 de agosto, a novela marca mais um importante trabalho do taubateano, que segue consolidando sua carreira entre os principais diretores do audiovisual brasileiro.