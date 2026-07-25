Um incêndio mobilizou diversas equipes do Corpo de Bombeiros na tarde deste sábado (25), na zona oeste de São José dos Campos. As chamas atingiram um apartamento localizado no 7º andar de um edifício na Avenida Tubarão, principal via do bairro Jardim Aquarius.

A ocorrência teve início por volta das 14h45. Uma fumaça densa e escura saiu pelas janelas do imóvel, chamando a atenção de motoristas, pedestres e moradores da região.

Atuação dos Bombeiros e situação no local

As equipes de emergência agiram rapidamente, acessando o 7º andar para o combate direto ao fogo. As chamas foram extintas e, em seguida, os militares deram início ao trabalho de rescaldo — etapa em que inspecionam o imóvel em busca de focos ocultos e áreas aquecidas para evitar o reinício do incêndio.