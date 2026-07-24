O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) fez duras críticas ao ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) durante visita a Jacareí, nesta sexta-feira (24).
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Sem citar diretamente o adversário político, Lula citou diversos ministérios que foram fechados no governo anterior e a suposta “caixa preta do BNDES” que era apontada pelo ex-presidente, o “imbecil que ganhou as eleições”, segundo Lula.
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O petista conheceu as instalações da Avibras Aeroco, empresa do setor de defesa localizada às margens da Rodovia dos Tamoios, em Jacareí, que retoma a operação após cerca de quatro anos paralisada.
“Este país aqui, quando a gente fala em educação, em tecnologia, de indústria, fala do Ministério do Trabalho, Ministério do Desenvolvimento, Ministério da Igualdade Racial, Ministério da Mulher, todos foram acabados. Em nome da moralidade”, afirmou Lula no Vale.
“Eu não lembro quantas vezes o BNDES foi acusado que tinha uma caixa preta. ‘Eu vou acabar com a caixa preta do BNDES’. O imbecil ganhou as eleições. Ele não achou caixa preta. A caixa preta estava na cabeça dele, que estava atrofiada de inteligência. Não tinha inteligência”, disse Lula sobre Bolsonaro.
Falando para ministros do governo e executivos e trabalhadores da Avibras, Lula disse que, depois de Bolsonaro “meter o pau no BNDES, investigar”, o ex-presidente “se rendeu à competência do BNDES, que é o banco que tem a maior competência para trabalhar com investimentos de longo prazo com a indústria brasileira”.
“Essas coisas só acontecem porque a gente colocou gente que tem interesse nesse país”, finalizou Lula.