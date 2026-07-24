O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) fez duras críticas ao ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) durante visita a Jacareí, nesta sexta-feira (24).

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Sem citar diretamente o adversário político, Lula citou diversos ministérios que foram fechados no governo anterior e a suposta “caixa preta do BNDES” que era apontada pelo ex-presidente, o “imbecil que ganhou as eleições”, segundo Lula.