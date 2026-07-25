Uma ação da Polícia Militar resultou na apreensão de 1,175 kg de entorpecentes na noite da última quinta-feira (23), na comunidade do Banhado, região central de São José dos Campos. Ninguém foi preso durante a ocorrência.

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A equipe realizava patrulhamento ostensivo pela rua da Linha quando se deparou com suspeitos na via. Ao notarem a aproximação da viatura, eles fugiram para o interior da comunidade.