Uma ação da Polícia Militar resultou na apreensão de 1,175 kg de entorpecentes na noite da última quinta-feira (23), na comunidade do Banhado, região central de São José dos Campos. Ninguém foi preso durante a ocorrência.
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp
A equipe realizava patrulhamento ostensivo pela rua da Linha quando se deparou com suspeitos na via. Ao notarem a aproximação da viatura, eles fugiram para o interior da comunidade.
Durante as buscas, foram localizados:
-
um rádio comunicador escondido entre blocos de construção;
-
208 porções de flor de maconha;
-
28 porções de maconha;
28 porções de dry;
12 porções de ice;
uma porção de skunk.
Os entorpecentes foram apreendidos e o caso segue sob investigação.