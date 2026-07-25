25 de julho de 2026
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TRÁFICO DE DROGAS

Polícia apreende drogas em ação no Banhado, em SJC

Por Da redação | São José dos Campos
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação
Apreensões no Banhado
Apreensões no Banhado

Uma ação da Polícia Militar resultou na apreensão de 1,175 kg de entorpecentes na noite da última quinta-feira (23), na comunidade do Banhado, região central de São José dos Campos. Ninguém foi preso durante a ocorrência.

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A equipe realizava patrulhamento ostensivo pela rua da Linha quando se deparou com suspeitos na via. Ao notarem a aproximação da viatura, eles fugiram para o interior da comunidade.

Durante as buscas, foram localizados:

  • um rádio comunicador escondido entre blocos de construção;

  • 208 porções de flor de maconha;

28 porções de maconha;

  • 28 porções de dry;

  • 12 porções de ice;

  • uma porção de skunk.

    • Os entorpecentes foram apreendidos e o caso segue sob investigação.

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