O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) visita Jacareí nesta sexta-feira (24), quando conhecerá as instalações da Avibras Aeroco, empresa do setor de defesa localizada às margens da Rodovia dos Tamoios. A agenda está marcada para 10h.
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É a quarta visita de Lula ao Vale do Paraíba em seu atual mandato e a segunda visita em menos de 15 dias.
No dia 13 de julho, o petista esteve em São José dos Campos para conhecer a primeira unidade brasileira de geração de energia elétrica com turbina a gás 100% nacional movida a etanol.
A agenda oficial foi realizada no IAE (Instituto de Aeronáutica e Espaço), dentro do DCTA (Departamento de Ciência e Tecnologia Aeroespacial), um dos principais polos de pesquisa tecnológica do país.
Agenda do presidente
De acordo com a agenda oficial da Presidência, Lula decola da Base Aérea de Brasília às 8h desta sexta. A chegada ao Vale está prevista para 9h20, no Aeroporto Professor Urbano Ernesto Stumpf, em São José dos Campos.
Às 10h, o presidente visita as unidades industriais da empresa Avibras Aeroco, na Estrada do Varadouro, em Jacareí. Às 11h30, a agenda prevê “intervenções sobre o início das atividades da empresa Avibras Aeroco”.
Lula deixará a região em seguida para um encontro com lideranças do sistema de ciência e tecnologia no Brasil na sede da SBPC (Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência), na Vila Buarque, em São Paulo. O encontro está programado para as 14h.
Visitas de Lula a São José
O presidente Lula visitou São José dos Campos pela primeira vez no seu atual mandato no dia 26 de abril de 2024. Na ocasião, ele estava acompanhado pelo vice-presidente Geraldo Alckmin e diversos ministros, além da mulher Rosângela Lula da Silva, a Janja, socióloga e atual primeira-dama do país.
Lula visitou o ITA (Instituto Tecnológico de Aeronáutica), onde inaugurou alojamento para 80 alunos e conheceu o Laboratório de Preparação e Integração, além de assistir apresentação do projeto do motor turbojato TR-5000, a turbina a jato 100% nacional.
O presidente foi recebido pelo comandante da Aeronáutica, o tenente-brigadeiro do ar Marcelo Kanitz Damasceno, além de outras autoridades.
Na segunda parte da visita a São José, Lula foi à Embraer, onde batizou uma aeronave que foi entregue para a companhia Azul Linhas Aéreas.
Na cerimônia, a Azul anunciou o investimento de R$ 3 bilhões por 13 aviões E195-E2 da fabricante brasileira. Já a Embraer informou na ocasião um investimento de R$ 2 bilhões em suas unidades no Brasil, gerando 900 novos empregos.
"Um país que tem uma Embraer, uma São José dos Campos, não pode pensar pequeno", disse Lula durante a visita.
Segunda visita em 2024
O presidente voltou a São José em 19 de julho de 2024 para anunciar financiamentos do BNDES (Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social) para obras na Via Dutra e exportações de aviões da Embraer.
Na época, a agenda oficial contou com dois eventos em São José. Para obras e intervenções na Dutra e na rodovia Rio-Santos, ambas administradas pela concessionária RioSP, o valor de crédito chegou a R$ 10,75 bilhões.
Já para a Embraer, o valor de financiamento foi de R$ 4,5 bilhões, a serem usados para a exportação de 32 jatos comerciais encomendados pela companhia aérea American Airlines.