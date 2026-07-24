O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) visita Jacareí nesta sexta-feira (24), quando conhecerá as instalações da Avibras Aeroco, empresa do setor de defesa localizada às margens da Rodovia dos Tamoios. A agenda está marcada para 10h.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

É a quarta visita de Lula ao Vale do Paraíba em seu atual mandato e a segunda visita em menos de 15 dias.