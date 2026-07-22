O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) cumpre agenda em Jacareí na próxima sexta-feira (24), quando visita as instalações da Avibras Aeroco, empresa do setor de defesa localizada na Rodovia dos Tamoios.
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A visita está marcada para as 10h e acontece em um momento considerado decisivo para a companhia, que retomou as atividades neste ano após mais de três anos de crise financeira, greve e paralisação da produção, voltando a ocupar posição estratégica na indústria de defesa nacional.
A agenda presidencial ocorre poucos meses depois da reativação da fábrica, que permaneceu com a produção interrompida em razão de uma grave crise financeira. A retomada das operações representa um marco para a empresa, tradicional fabricante de sistemas de defesa e tecnologia aeroespacial, além de simbolizar a preservação de uma das mais importantes indústrias do setor no Brasil.
Outro passo importante foi dado recentemente com o credenciamento da Avibras Aeroco como Empresa Estratégica de Defesa pelo Ministério da Defesa. A classificação foi oficializada por portaria publicada no Diário Oficial da União e assinada pelo ministro José Mucio Monteiro Filho.
O reconhecimento inclui a empresa de Jacareí na lista de companhias consideradas essenciais para a Base Industrial de Defesa brasileira. O selo é concedido a empresas que desenvolvem tecnologias consideradas estratégicas para a soberania nacional, permitindo acesso a programas governamentais, incentivos à inovação e oportunidades em compras públicas voltadas ao setor de defesa.
Retomada após mais de três anos de paralisação
A antiga Avibras Indústria Aeroespacial retomou oficialmente as atividades no dia 4 de maio de 2026, adotando a nova denominação Avibras Aeroco. O retorno marcou o fim de um período de mais de três anos de crise financeira, paralisação da produção e uma das greves mais longas da história recente da indústria brasileira.
A greve dos trabalhadores começou em setembro de 2022, motivada pelo atraso no pagamento de salários, e durou cerca de 1.280 dias. O retorno às atividades foi possível após um acordo entre a empresa e o Sindicato dos Metalúrgicos de São José dos Campos e Região para o pagamento das dívidas trabalhistas.
Com a reestruturação, a empresa voltou a ser comandada por Sami Hassuani, que já presidiu a companhia em anos anteriores. A nova gestão afirma que o objetivo é consolidar a recuperação da fabricante, ampliar a atuação no mercado de defesa e expandir a presença em novos segmentos da indústria aeroespacial.
A visita do presidente reforça o novo momento vivido pela empresa e coloca a unidade de Jacareí novamente no centro das discussões sobre o fortalecimento da indústria nacional de defesa e da capacidade tecnológica brasileira.