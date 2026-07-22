O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) cumpre agenda em Jacareí na próxima sexta-feira (24), quando visita as instalações da Avibras Aeroco, empresa do setor de defesa localizada na Rodovia dos Tamoios.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

A visita está marcada para as 10h e acontece em um momento considerado decisivo para a companhia, que retomou as atividades neste ano após mais de três anos de crise financeira, greve e paralisação da produção, voltando a ocupar posição estratégica na indústria de defesa nacional.