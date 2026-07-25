Um homem de 44 anos foi preso em flagrante suspeito de colocar uma substância semelhante a um herbicida na caixa-d'água da residência da ex-companheira. A mulher percebeu um forte cheiro e gosto de produto químico ao consumir a água. O suspeito foi autuado por tentativa de feminicídio agravada pelo uso de veneno e por descumprimento de medida protetiva.

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O caso ocorreu na zona rural de Cruz Machado, no sul do Paraná. Segundo a Polícia Civil do Paraná, a ocorrência teve início quando a Polícia Militar foi acionada para atender uma denúncia de descumprimento de medida protetiva de urgência.