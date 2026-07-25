Um homem de 44 anos foi preso em flagrante suspeito de colocar uma substância semelhante a um herbicida na caixa-d'água da residência da ex-companheira. A mulher percebeu um forte cheiro e gosto de produto químico ao consumir a água. O suspeito foi autuado por tentativa de feminicídio agravada pelo uso de veneno e por descumprimento de medida protetiva.
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O caso ocorreu na zona rural de Cruz Machado, no sul do Paraná. Segundo a Polícia Civil do Paraná, a ocorrência teve início quando a Polícia Militar foi acionada para atender uma denúncia de descumprimento de medida protetiva de urgência.
Ao chegar ao local, os policiais encontraram o ex-companheiro da vítima nas proximidades da residência. Durante o atendimento, a mulher informou que havia percebido odor e sabor incomuns na água da torneira.
Ao verificar a caixa-d'água, a vítima encontrou uma substância granulada de cor branca, com características semelhantes às de um herbicida. De acordo com a investigação, a nora da mulher também ingeriu a água, apresentou sintomas de intoxicação e precisou ser encaminhada a um hospital para atendimento médico.
Segundo a delegada Suellen Maurin, responsável pelo caso, a gravidade da situação levou à prisão em flagrante do suspeito. Além da autuação por tentativa de feminicídio com emprego de veneno e descumprimento de medida protetiva, a Polícia Civil também solicitou a conversão da prisão em preventiva.
Uma amostra da água foi recolhida e encaminhada para perícia toxicológica. A Polícia Civil informou que as investigações continuam para esclarecer todos os detalhes do caso.