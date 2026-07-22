A falta de água provocou um dia de caos em São José dos Campos nesta quarta-feira (22). A interrupção no principal sistema de abastecimento da cidade afetou cerca de 450 mil moradores, fechou comércios, interrompeu atividades em empresas, escolas e condomínios e levou moradores às ruas em protesto contra a Sabesp.
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Segundo a companhia, foram registradas cerca de 6 mil ocorrências, número que representa aproximadamente 3% das ligações de água ativas no município.
Enquanto parte da população aguardava o retorno do abastecimento, moradores realizaram uma manifestação em frente à unidade da Sabesp, cobrando explicações e uma solução definitiva para o problema. "Queremos tomar banho", gritaram os manifestantes.
Com a crise no abastecimento em São José dos Campos, moradores foram buscar água em uma mina d’água às margens da Via Cambuí, nas proximidades da Igreja da Cidade.
Os reflexos da falta de água atingiram diversos setores da economia. Academias, restaurantes e outros estabelecimentos suspenderam o atendimento por falta de condições para manter as atividades. A tradicional Livraria Mantiqueira, na Vila Adyana, também fechou as portas durante o dia devido ao desabastecimento.
Profissionais autônomos igualmente sofreram prejuízos. Cabeleireiras cancelaram horários, restaurantes interromperam o funcionamento e estúdios de pilates dispensaram alunos.
O Sindicato do Comércio Varejista de São José dos Campos e Região informou que acompanha a situação, mas ainda não possui um levantamento consolidado dos prejuízos financeiros causados pela interrupção.
Controle da água
Nos condomínios, administradores precisaram controlar o consumo de água, organizar o abastecimento interno e contratar caminhões-pipa particulares para atender os moradores. O serviço emergencial aumentou os custos dos empreendimentos, principalmente nos prédios com grande número de apartamentos, onde as caixas-d'água foram rapidamente esvaziadas.
A falta de abastecimento também afetou espaços públicos. No Parque Vicentina Aranha, na região da Vila Adyana, os bebedouros e banheiros precisaram ser interditados devido à ausência de água.
Entre os bairros que registraram problemas estão Jardim Terras do Sul, Parque Industrial, Jardim América, Palmeiras de São José, Vila São Pedro, Conjunto Elmano Ferreira Veloso e Vila Adyana, além de outras regiões da cidade.
Sabesp prevê normalização nesta quinta
De acordo com a Sabesp, aproximadamente 70% da população de São José dos Campos foi impactada pela interrupção do sistema, o equivalente a cerca de 450 mil pessoas.
A empresa informou que o abastecimento está sendo restabelecido de forma gradativa e que a previsão é de normalização completa ao longo desta quinta-feira (23). O retorno ocorre conforme aumenta o nível dos reservatórios e a pressão nas redes de distribuição.
A companhia alertou, porém, que imóveis localizados em áreas mais altas, distantes dos reservatórios ou nas extremidades da rede podem demorar mais para receber água. Em alguns casos, o fornecimento também pode retornar inicialmente com baixa pressão.
Falha antecipou manutenção emergencial
Segundo a Sabesp, o problema ocorreu durante a substituição de três válvulas de grande porte na Estação Elevatória de Água Bruta de São José dos Campos, responsável pela captação de água do Rio Paraíba do Sul para abastecer grande parte da cidade.
A troca dos equipamentos estava programada para começar na noite de terça-feira (21). Entretanto, durante os testes preparatórios, uma das válvulas antigas apresentou falha, obrigando a empresa a antecipar a intervenção em caráter emergencial.
Com a paralisação da captação, o abastecimento foi interrompido antes do horário inicialmente divulgado aos consumidores. A Sabesp afirma que os equipamentos antigos estavam há vários anos sem modernização e que a substituição faz parte de um plano para aumentar a segurança operacional do sistema.
Para reduzir os impactos, a companhia mobilizou 30 caminhões-pipa e uma força-tarefa formada por 90 técnicos, priorizando hospitais, unidades de saúde, instituições de longa permanência para idosos e outros serviços essenciais.
Segundo a empresa, mais de 100 bairros já tiveram o abastecimento restabelecido.
Arsesp vai investigar antecipação da manutenção
A Arsesp (Agência Reguladora de Serviços Públicos do Estado de São Paulo) abriu um procedimento para apurar a antecipação da manutenção realizada pela Sabesp.
A agência pretende verificar em que momento a falha foi identificada, por quais motivos a intervenção não poderia aguardar o horário previsto inicialmente e de que forma a mudança no cronograma foi comunicada aos consumidores.