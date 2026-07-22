A falta de água provocou um dia de caos em São José dos Campos nesta quarta-feira (22). A interrupção no principal sistema de abastecimento da cidade afetou cerca de 450 mil moradores, fechou comércios, interrompeu atividades em empresas, escolas e condomínios e levou moradores às ruas em protesto contra a Sabesp.

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Segundo a companhia, foram registradas cerca de 6 mil ocorrências, número que representa aproximadamente 3% das ligações de água ativas no município.