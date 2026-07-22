Com a crise no abastecimento de água em São José dos Campos, que afetou cerca de 450 mil pessoas na cidade, moradores procuraram soluções emergenciais para garantir a água em casa. Uma delas foi buscar água em uma mina d’água às margens da Via Cambuí, nas proximidades da Igreja da Cidade.

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Vídeo obtido por OVALE mostra diversas pessoas e carros às margens da via pegando água da mina. A Sabesp estima que cerca de 70% da população de São José dos Campos sofreu impacto durante a interrupção total do sistema. Esse percentual corresponde a aproximadamente 450 mil moradores.