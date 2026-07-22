22 de julho de 2026
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FIM DAS BUSCAS

Gui é achado com vida e volta para casa: 'graças a Deus'

Por Da redação | Caraguatatuba
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação
Guilherme é encontrado com vida e volta para casa em Caraguatatuba
Guilherme é encontrado com vida e volta para casa em Caraguatatuba

O adolescente Guilherme, de 16 anos, que estava desaparecido desde o último sábado (18), foi localizado com vida e voltou para casa, em Caraguatatuba. Ele havia ido a uma festa com amigos sem avisar a família e não tinha retornado até terça-feira (21).

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A mãe, Camila, está aliviada com o reencontro e agradeceu por toda a ajuda recebida nas buscas. "Ele foi encontrado. Já está em casa. Só quero agradecer!", disse.

Segundo ela, o jovem está muito envergonhado diante de toda a repercussão do caso. "Graças a Deus, ele está bem! Está com saúde. Está em casa [...] Com a graça de Deus ele está bem, muito bem! Está só envergonhado mesmo", desabafa a mãe após dias de angústia sem notícias.

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