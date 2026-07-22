O adolescente Guilherme, de 16 anos, que estava desaparecido desde o último sábado (18), foi localizado com vida e voltou para casa, em Caraguatatuba. Ele havia ido a uma festa com amigos sem avisar a família e não tinha retornado até terça-feira (21).

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A mãe, Camila, está aliviada com o reencontro e agradeceu por toda a ajuda recebida nas buscas. "Ele foi encontrado. Já está em casa. Só quero agradecer!", disse.