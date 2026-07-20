Guilherme, de 16 anos, está desaparecido no Litoral Norte desde sábado (18). Ele saiu sem o conhecimento dos pais para uma festa em Caraguatatuba e não voltou para casa. A família percebeu o sumiço do jovem por volta das 2h da manhã.
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Registros bancários mostram que o adolescente realizou transações via Pix no sábado, entre 13h35 e 13h40. Entre os pagamentos, constam uma corrida de aplicativo de R$ 27,00, uma transferência para uma empresa e uma compra no Supermercado Semar, em São Sebastião. As imagens de câmeras de monitoramento serão analisadas para confirmar se o próprio jovem fez as movimentações.
No momento do desaparecimento, Guilherme vestia calça e camiseta pretas, uma jaqueta preta acolchoada (estilo "puffer") e tênis branco com detalhes em preto. Ele estava com amigos, que voltaram para casa e não sabem do paradeiro dele.
A mãe, Camila, a princípio, achou que ele estava com medo de voltar por ter saído escondido, mas, com o passar do tempo, essa hipótese perdeu força
"Ele é muito vaidoso. Ele é muito, sabe? Não tem envolvimento com droga, não tem envolvimento com bebida, não tem envolvimento com ninguém. E ele saiu só escondido. A princípio era medo de voltar para casa, mas até agora a gente não sabe, né? Se ele tá escondido em alguma casa. Bloqueei cartão, bloqueei conta. O celular dele, infelizmente, nós não conseguimos rastrear", afirma.
Como ajudar
A família já registrou o Boletim de Ocorrência e segue em busca de informações e imagens de câmeras de segurança na região para tentar mapear o trajeto do jovem.
Quem tiver qualquer informação sobre o paradeiro de Guilherme, pode entrar em contato com as autoridades policiais pelo número 190 (Polícia Militar) ou pelo telefone/WhatsApp da família: (12) 98114-0167.