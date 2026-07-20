Guilherme, de 16 anos, está desaparecido no Litoral Norte desde sábado (18). Ele saiu sem o conhecimento dos pais para uma festa em Caraguatatuba e não voltou para casa. A família percebeu o sumiço do jovem por volta das 2h da manhã.

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Registros bancários mostram que o adolescente realizou transações via Pix no sábado, entre 13h35 e 13h40. Entre os pagamentos, constam uma corrida de aplicativo de R$ 27,00, uma transferência para uma empresa e uma compra no Supermercado Semar, em São Sebastião. As imagens de câmeras de monitoramento serão analisadas para confirmar se o próprio jovem fez as movimentações.