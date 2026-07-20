20 de julho de 2026
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ONDE ESTÁ GUILHERME?

Onde está Gui? Garoto de 16 anos desaparece após festa na RMVale

Por Da redação | Caraguatatuba
| Tempo de leitura: 2 min
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Reprodução
Guilherme de 16 anos está desaparecido no Litoral Norte
Guilherme de 16 anos está desaparecido no Litoral Norte

Guilherme, de 16 anos, está desaparecido no Litoral Norte desde sábado (18). Ele saiu sem o conhecimento dos pais para uma festa em Caraguatatuba e não voltou para casa. A família percebeu o sumiço do jovem por volta das 2h da manhã.

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Registros bancários mostram que o adolescente realizou transações via Pix no sábado, entre 13h35 e 13h40. Entre os pagamentos, constam uma corrida de aplicativo de R$ 27,00, uma transferência para uma empresa e uma compra no Supermercado Semar, em São Sebastião. As imagens de câmeras de monitoramento serão analisadas para confirmar se o próprio jovem fez as movimentações.

No momento do desaparecimento, Guilherme vestia calça e camiseta pretas, uma jaqueta preta acolchoada (estilo "puffer") e tênis branco com detalhes em preto. Ele estava com amigos, que voltaram para casa e não sabem do paradeiro dele.

A mãe, Camila, a princípio, achou que ele estava com medo de voltar por ter saído escondido, mas, com o passar do tempo, essa hipótese perdeu força

"Ele é muito vaidoso. Ele é muito, sabe? Não tem envolvimento com droga, não tem envolvimento com bebida, não tem envolvimento com ninguém. E ele saiu só escondido. A princípio era medo de voltar para casa, mas até agora a gente não sabe, né? Se ele tá escondido em alguma casa. Bloqueei cartão, bloqueei conta. O celular dele, infelizmente, nós não conseguimos rastrear", afirma.

Como ajudar

A família já registrou o Boletim de Ocorrência e segue em busca de informações e imagens de câmeras de segurança na região para tentar mapear o trajeto do jovem.

Quem tiver qualquer informação sobre o paradeiro de Guilherme, pode entrar em contato com as autoridades policiais pelo número 190 (Polícia Militar) ou pelo telefone/WhatsApp da família: (12) 98114-0167.

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