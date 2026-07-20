Reajuste
Caso a Prefeitura de Taubaté tivesse reajustado o salário dos servidores em 4,26% (inflação oficial de 2025) a partir de maio desse ano (data-base da categoria), o impacto na folha seria de R$ 25,5 milhões entre maio e dezembro desse ano. A informação foi repassada pela administração municipal à Câmara, em resposta a requerimento do vereador Douglas Carbonne (Solidariedade).
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Cálculo
Caso a Prefeitura tivesse reajustado o salário dos servidores em 9,82% (soma da inflação de 2025 com a inflação prevista para 2026), o impacto na folha seria de R$ 58,9 milhões entre maio e dezembro desse ano, informou a administração municipal.
Folha
Em maio, sem o reajuste nos vencimentos, a folha salarial da Prefeitura custou R$ 49,9 milhões, sendo R$ 46,8 milhões com servidores efetivos, R$ 732 mil com comissionados, R$ 2,3 milhões com temporários e R$ 31 mil com inativos e pensionistas.
Greve
Como não houve reajuste em maio, os servidores municipais deflagraram uma greve no início de junho, que se estendeu ao longo de 16 dias. A paralisação chegou ao fim no dia 17 daquele mês, após a categoria aprovar a proposta da Prefeitura, que foi de reajuste salarial será de 4,5%, sendo 2,5% na folha de dezembro desse ano e 2% somente em março de 2028, além de aumento do vale-alimentação de R$ 502,50 para R$ 844,56 a partir de outubro.