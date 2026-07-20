Reajuste

Caso a Prefeitura de Taubaté tivesse reajustado o salário dos servidores em 4,26% (inflação oficial de 2025) a partir de maio desse ano (data-base da categoria), o impacto na folha seria de R$ 25,5 milhões entre maio e dezembro desse ano. A informação foi repassada pela administração municipal à Câmara, em resposta a requerimento do vereador Douglas Carbonne (Solidariedade).

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Cálculo

Caso a Prefeitura tivesse reajustado o salário dos servidores em 9,82% (soma da inflação de 2025 com a inflação prevista para 2026), o impacto na folha seria de R$ 58,9 milhões entre maio e dezembro desse ano, informou a administração municipal.