Após 16 dias de greve, os servidores municipais de Taubaté decidiram encerrar a paralisação. A votação pelo fim do movimento paredista foi feita na tarde dessa quarta-feira (17). Na assembleia, os funcionários aprovaram a nova proposta, que havia sido apresentada pela Prefeitura em reunião que teve início pela manhã.
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Pela proposta, o reajuste salarial será de 4,5%, sendo 2,5% na folha de dezembro desse ano e 2% somente em março de 2028. Além disso, o aumento do vale-alimentação de R$ 502,50 para R$ 844,56, que a Prefeitura havia proposto para entrar em vigor em setembro, passará a valer a partir de outubro. E, por fim, a administração municipal se comprometeu a não descontar os salários dos servidores que aderiram à greve.
A proposta aprovada é um meio-termo entre o que pedia o Sindicato dos Servidores e o que oferecia anteriormente a Prefeitura. A categoria pedia reajuste salarial de 9,43%, referente à inflação dos dois últimos anos, já que o funcionalismo não teve revisão dos vencimentos em 2025 e em 2026. Já a Prefeitura havia proposto, antes, reajuste de apenas 2,5%, que seria aplicado somente a partir de 2027, sendo 1% na folha de janeiro e o restante na folha de março.
Com a aprovação da proposta, a greve, que havia sido iniciada no dia 2 de junho, chegou ao fim. Os servidores retornarão ao trabalho nessa quinta-feira (18). Nesse intervalo, houve impacto em uma série de serviços, principalmente na saúde e na educação.