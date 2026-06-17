Após 16 dias de greve, os servidores municipais de Taubaté decidiram encerrar a paralisação. A votação pelo fim do movimento paredista foi feita na tarde dessa quarta-feira (17). Na assembleia, os funcionários aprovaram a nova proposta, que havia sido apresentada pela Prefeitura em reunião que teve início pela manhã.

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Pela proposta, o reajuste salarial será de 4,5%, sendo 2,5% na folha de dezembro desse ano e 2% somente em março de 2028. Além disso, o aumento do vale-alimentação de R$ 502,50 para R$ 844,56, que a Prefeitura havia proposto para entrar em vigor em setembro, passará a valer a partir de outubro. E, por fim, a administração municipal se comprometeu a não descontar os salários dos servidores que aderiram à greve.