20 de julho de 2026
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MORTE SUSPEITA

Polícia investiga incêndio e corpo carbonizado em São Sebastião

Por Da redação | São Sebastião
| Tempo de leitura: 1 min
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Reprodução
Imagem ilustrativa
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O homem de 56 anos encontrado morto após um incêndio em uma residência no bairro Itatinga, em São Sebastião, pode ter sido vítima de um acidente doméstico. O caso foi registrado no 1º Distrito Policial de São Sebastião como morte suspeita e encontro de cadáver no sábado (18).

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No local, durante a vistoria do Corpo de Bombeiros, a vítima foi encontrada sem vida.

A área foi preservada para os trabalhos da perícia técnico-científica, e policiais civis acompanharam os procedimentos iniciais. As investigações prosseguem para esclarecer as causas do incêndio e as circunstâncias da morte.

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