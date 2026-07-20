O homem de 56 anos encontrado morto após um incêndio em uma residência no bairro Itatinga, em São Sebastião, pode ter sido vítima de um acidente doméstico. O caso foi registrado no 1º Distrito Policial de São Sebastião como morte suspeita e encontro de cadáver no sábado (18).

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

No local, durante a vistoria do Corpo de Bombeiros, a vítima foi encontrada sem vida.