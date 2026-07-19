Um homem de 54 anos foi encontrado carbonizado sobre uma cama dentro de uma residência em São Sebastião, na tarde desse sábado (18). A ocorrência foi registrada às 12h30.

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O Corpo de Bombeiros foi acionado para combate a um incêndio na rua Tereza Rodrigues da Silva, no bairro Itatinga. No local, as equipes encontraram o corpo da vítima já totalmente carbonizado.