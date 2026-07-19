19 de julho de 2026
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga OVALE nas Redes Sociais | @jornalovale
INCÊNDIO

Bombeiros encontram corpo de homem carbonizado em São Sebastião

Por Da redação | São Sebastião
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Reprodução

Um homem de 54 anos foi encontrado carbonizado sobre uma cama dentro de uma residência em São Sebastião, na tarde desse sábado (18). A ocorrência foi registrada às 12h30.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

O Corpo de Bombeiros foi acionado para combate a um incêndio na rua Tereza Rodrigues da Silva, no bairro Itatinga. No local, as equipes encontraram o corpo da vítima já totalmente carbonizado.

A identidade da vítima não foi divulgada. A causa do incêndio também será investigada. O caso seguiu para a apuração da Polícia Civil.

Receba as notícias mais relevantes de Vale do Paraíba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários