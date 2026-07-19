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Uma manutenção na EEAB (Estação Elevatória de Água Bruta) em São José dos Campos para a substituição de equipamentos vai ocasionar desabastecimento de água em vários bairros da cidade.

Uma das adutoras será totalmente esvaziada, razão pela qual a companhia pede que as casas mantenham suas caixas-d'água abastecidas para suprir as necessidades da família por até 24h, e que se faça o uso consciente da água.

As regiões do Putim e da Vila Tatetuba, onde ficam o Hospital Municipal e o Pronto-Socorro, não devem ser afetadas por contarem com um sistema de poços.

Em situação de emergência, a Sabesp poderá ser acionada e terá à disposição oito caminhões-pipa para atendimento.