Uma manutenção na EEAB (Estação Elevatória de Água Bruta) em São José dos Campos para a substituição de equipamentos vai ocasionar desabastecimento de água em vários bairros da cidade.
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A troca começa às 20h na próxima terça-feira (21). Os trabalhos estão previstos para durar até 11 horas, com o abastecimento retornando gradualmente na manhã de quarta-feira (22).
Uma das adutoras será totalmente esvaziada, razão pela qual a companhia pede que as casas mantenham suas caixas-d'água abastecidas para suprir as necessidades da família por até 24h, e que se faça o uso consciente da água.
As regiões do Putim e da Vila Tatetuba, onde ficam o Hospital Municipal e o Pronto-Socorro, não devem ser afetadas por contarem com um sistema de poços.
Em situação de emergência, a Sabesp poderá ser acionada e terá à disposição oito caminhões-pipa para atendimento.
O plantão será pelos telefones 0800 055 0195 (ligação gratuita), WhatsApp (11) 3388-8000 e pela Agência Virtual no endereço eletrônico