A Sabesp vai realizar uma intervenção na EEAB (Estação Elevatória de Água Bruta) em São José dos Campos para a substituição de equipamentos. Algumas localidades podem ficar desabastecidas durante os trabalhos nos dias 21 e 22 de julho.

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A ação prevê a substituição de três válvulas do sistema por versões mais modernas e resistentes. Será a primeira etapa de um projeto com investimento total de R$ 29 milhões para tornar as estruturas na cidade mais eficientes e seguras. Durante os trabalhos, cerca de 50 profissionais serão mobilizados, além de 8 caminhões-pipa.

Cronograma e desabastecimento