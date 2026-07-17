A Sabesp vai realizar uma intervenção na EEAB (Estação Elevatória de Água Bruta) em São José dos Campos para a substituição de equipamentos. Algumas localidades podem ficar desabastecidas durante os trabalhos nos dias 21 e 22 de julho.
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A ação prevê a substituição de três válvulas do sistema por versões mais modernas e resistentes. Será a primeira etapa de um projeto com investimento total de R$ 29 milhões para tornar as estruturas na cidade mais eficientes e seguras. Durante os trabalhos, cerca de 50 profissionais serão mobilizados, além de 8 caminhões-pipa.
Cronograma e desabastecimento
A troca começará na terça-feira (21), a partir das 20h, e tem previsão de durar 11 horas. Será necessário o esvaziamento da adutora, o que ocasionará intermitência no fornecimento de água, com restabelecimento e normalização previstos para quarta-feira (22), de forma gradativa.
Para que os imóveis não sejam afetados, a companhia pede que os moradores mantenham as caixas-d'água com reserva para pelo menos um dia de consumo.
As regiões do Putim e da Vila Tatetuba, onde ficam o Hospital Municipal e o Pronto-Socorro, não devem ser afetadas por contarem com um sistema de poços.
Intercorrências
O monitoramento contínuo do sistema será mantido pela empresa, que disponibilizará atendimento de plantão por meio de seus canais oficiais: telefone 0800 055 0195 (ligação gratuita), WhatsApp (11) 3388-8000 e pela Agência Virtual no endereço eletrônico www.sabesp.com.br.